Zrazu vám vadí, že zbytočne budeme platiť za testy?

Podkladanie sa a ustupovanie v liekovej a úhradovej politike všeobecne, nie je ničím novým a neznámym.

Poďte sa pozrieť na úhradovú politiku trochu podrobnejšie. Dám vám trochu informácii k tomu, ako je to "so spravodlivosťou" v prípade vynakladania prostriedkov solidárnych platcov na náklady zdravotnej starostlivosti.



Toto je politika v zdravotníctve:



Vo všetkých skupinách liekov platí, že za rovnaký medicínsky prínos sa má zo solidárneho zdravotného poistenia platiť rovnako. Preto sú niektoré lieky na rovnaké choroby bez doplatku a na niektoré sa dopláca. Ešte donedávna to bolo aj v zákone. (podrobnosti v ochutnávkach na mojom FB)



Už v prípade lekárskych výkonov jemne toto pravidlo porušujeme, keďže sa plne uhrádzajú dva rozdielne drahé výkony na to isté [typický a ľahko predstaviteľný príklad je laparoskopia (trocha drahší stroj, ale výrazne lacnejšia rekonvalescencia) aj konvenčná operácia pri žlčových kameňoch (nula za stroj, ale poležíte si aj pár dní)] bez medicínsky podložených rozdielov.



Nuž a tu sme už v politike. Nik nemá odvahu kategorizovať úhrady za výkony a niektoré dať s doplatkom, lebo potom je nezvoliteľný. Už od roku 1990. A tak sú peniaze solidárnych platcov vynakladané menej efektívne, ako by mohli byť. (Že je vedľajším efektom udržovanie okresných nemocníc bez schopnosti byť efektívne, je už len nežiadúci účinok politického zásahu.)



Naspäť do čistej farmakoekonomiky covid-19:



Východiskom je samozrejme základná cena najlacnejšieho nástroja s najväčším efektom - očkovanie stojí 20-50€ a prináša ochranu pacienta na roky (Uvidíme na koľko, zatiaľ je istota 1,5 roku a naťahuje sa, Chorváti poblúdili.)



Alternatívou sú monoklonálne protilátky: 2000€ za dávku, treba ich 5-6. Plus náklady hospitalizácie. Ešte pred nimi bola priemerná cena na úrovni 2-11 tisíc na pacienta. To prinesie ochranu na 0,5 roka, lebo opakované infekcie sú preukázané. Navyše, pri pacientovi na ventilácii (to za tých 11 tisíc) máme úmrtnosť 70% čo efektivitu zráža ešte viac.

A to je všetko z kauzálnej liečby. Všetko ostatné je len pomoc a dúfanie v silu imunitného systému pacienta.



Dáme to všetko za doplatok N-20€? (Kde N je cena daného terapeutického výkonu.) Lebo rozhodne je farmakoekonomicky správne hradiť zo solidárnych peňazí cenu očkovania a ostatné len do tejto výšky.

Tak by to bolo podľa zákona. Áno, dne splatného a plne uplatňovaného pre všetky lieky na trhu.



Priatelia, tak to je politika v zdravotníctve. Politické rozhodnutie v liekovej politike je, že uhradíme aj neefektívnu liečbu, veď pacienti/voliči si to žiadajú a solidárny platcovia sa nestarajú.



Nepáči sa mi to!



Tak sa aspoň snažím, aby aspoň na začiatku bola čistá farmako-ekonomická úvaha a potom aby bolo jasné, že je to politické rozhodnutie.



Prečo ustupujeme zjavnej iracionalite? Ani po skoro 10 rokoch v politike neviem. Možno mal pravdu náš dévéťák v železničnom vojsku: Nemôžeme ich rovno pozatvárať/pozabíjať. Možno je to aj o demokracii - mali viac percent, lebo sľúbovali iracionalitu.



Ale nezúfajte, dnes je politika na našej strane. Vieme teraz Sme rodina otrieskavať o hlavu pri každej príležitosti vyhodené peniaze za ktoré sme mohli mať... ... napríklad štátne nájomné bývanie.



Alebo... keď sa zas bude Kollár zavzdušňovať nad nejakým srdcervúcim príbehom z prvej strany Nového času, tak mu pripomenieme, že všetko niečo stojí. A najdrahšie je to, čo je zadarmo.



Keď pozriete kapitoly liekovej politiky SaS, všade som dbal na to, aby zvolené nástroje neumožnili platiť zbytočne peniazmi solidárnych platcov za málo efektívne lieky a výkony, ak existuje efektívnejšie riešenie. A ak existujú pochybnosti, napríklad v prípade vysokonákladnej modernej terapie, tak využiť viaczdrojové financovanie.



Keď ex-Krajči podpísal hovadinu okolo NOAK (riedenie krvi) vyčíslil som stratu solidárneho poistenia na 23 miliónov a tvrdo kritizoval tento jeho politický zásah.



Sekcia farmácie na MZ dnes má pripravené paragrafové znenie, pri ktorom je vyhadzovanie peňazí za testy len čajíček pre batoľatá. Dream team politológa, generickej právničky a religionistu prichádza so šialenosťami ako úhrada podľa dostupnosti lieku či 7 rôznych úhrad pre 7 rôznych indikácii toho istého lieku.



Keď vám neuhradia nejakú liečbu, keď nebude miesto na údržbovú operáciu kolena, keď budete 2 mesiace v bolestiach čakať na termín u neurológa, spomeňte si na Borisa Kollára. Peniaze na toto vaše trápenie vyhodil von oknom za neefektívne testy oproti vysoko efektívnemu očkovaniu.



Ja som v liekovej politike vždy na strane pacienta, na strane efektívneho vynakladania peňazí solidárnych platcov, ktoré ste zverili do solidárneho zdravotného poistenia. Ako aj celý zdravotnícky tím SaS.



Sme na strane zaočkovaných.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.