Začína sa ustaľovať "výročné očkovanie" a Spojené kráľovstvo začalo s prvým návrhom

Ha, britskí odborníci zvažujú, že očkovanie detí nemá až také benefity. To zas bude v komentároch natyčkované antivaxerskými hovadinami.

Nerád by som sa u nás ZAS dočkal politického rozhodnutia typu "10 týždňov medzi dávkami" bez vedeckého podkladu. Alebo toho, akým bolo šaškovanie s podávaním Vaxzevrie najprv starým, potom mladým a nakoniec vlastne radšej nikomu. ZAS bez vedeckého podkladu.

Tak si pekne rozoberme, čo že sa to v tom Spojenom kráľovstve rozhodlo, keď idú nastaviť administratívnym rozhodnutím hranicu kamsi na 18 až 30+.

Nie je to nič nové - na začiatku roka odborníci povedali, že síce očkovanie je dobré pre 18+ ale "vzhľadom na dostupnosť" očkovať má zmysel pre 65+. A keď to Krajči ignoroval, zahučal z funkcie ministra, lebo tak brutálne odborne podložené to bolo.

Aj keď výrobca nastaví na základe testovania všeobecné pravidlo na "povolené od 12 rokov", tak zas iní odborníci môžu pokojne nastaviť podmnožinu, pre ktorú pomer benefit/riziko je ešte významnejší, napríklad 30-smrť.

Ale nikde tam nie je laikovo rozhodnutie o svojej situácií.

Iste, nakoniec je to pacient, ktorý podpisuje súhlas s liečbou, teda je to on, kto sa ako posledný rozhoduje a je plne jeho slobodným právom nerešpektovať odporúčanie svojho všeobecného osobného lekára. Nezabúdajme vkladať do osobnej slobody potrebu nechať si predostrieť argumenty na tej správnej úrovni. Na tej úrovni, kde robíme to svoje "slobodné rozhodnutie".

Normálne je, že je to zas len odborník, všeobecný lekár pacienta, ktorý zváži a pacientovi nastaví parametre, a prekvapivo, zas len v tých najširších mantineloch, teda mantineloch SPC vakcíny. Teda pokojne na základe pacientovej osobnej situácie jeho všeobecný lekár odporučí pacientovi očkovanie už v 18. Lebo, čo já viem, za posledné 3 roky prekonal 5 epizód zápalov pľúc. Alebo, že je totálne priemerný a má dodržať "štátne epidemiologické odporúčanie"

To, že krivka benefit/riziko brutálne stúpa s vekom je dávno známe. Očkovanie je vhodné od 12+ aj to je istota. V tom článku len ladia, kde nastviť to "ročníkové očkovanie", teda také to: "Keď máte 33, tak dostanete automaticky prvú dávku. Skôr v indikovaných prípadoch, najskôr vo veku 12 rokov."

(Ako som písal 8.4. v podkladoch pre MZ - je čas začať sa zamýšľať nad výročným očkovaním v bežnej schéme povinných očkovaní (ale stále ako nepovinné). Briti už začali, mi máme čas po nich +2 mesiace.)

Takže tak. Vakcína je bezpečná a účinná od 12 rokov, je otázka lokálnych parametrov, ako sa nastaví očkovacia stratégia a všeobecný lekár pacienta môže rozhodnúť aj v rozpore s národným odporúčaním, no nikdy v rozpore s SPC lieku.

A keď už som sa rozpísal, s touto témou súvisí aj to, že štatisticky je 90-99% pacientov úplne rovnakých a reaguje rovnako. Snažiť sa silou mocou laicky vkladať nohu do všeobecného odporúčania je vždycky na smiech.

Dajte sa zaočkovať.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.