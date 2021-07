Čakanie na tretiu vlnu je plné názorov, že bolo urobené málo alebo že veľa

Spoločné majú jedno všetci: Vy za to môžete! Vy ostatní len ja nie. Všetci viete ako by ste vy chceli žiť, ako by to malo byť. Zariadiť by to mal najlepšie tiež niekto za vás. Pritom to máte v rukách - očkujte sa.

Nikto sa vás nezastane, keď dodržiavate všetko správne?

Aha, takže očkovaciu akciu, akokoľvek s problémami, tú zorganizovali Marťania (a pre progresívnych aj Marťanky a Marťančovia).

Podobne, tentokrát z Venuše, chodia pokyny pre tvorbu ochranných opatrení, ktoré považujete za správne a ktoré dodržiavate.

Výrobné linky a transportné lode Neptúnu dodali všetky tie materiály, testy, striekačky.

Nie, nie sme to my zdravotnícky profesionáli, čo dolaďujeme procesy na poslednej míli, ale riadia nás z prstenca Saturnu ako marionety.

Nie, nie je to o volaní po vďačnosti. Ak robíte prevenciu, vždy, ale vždy ste za debila, to je nám politikom aj nám zdravotníckym profesionálom samozrejmé a jasné. Ak nič nenastane, ste za debila, že robíte zbytočne silné opatrenia. Ak nás tretia vlna prevalcuje, budeme za debila, lebo sme toho urobili málo.

Aktuálne sme vo fáze čakania a teda nervózni ako prvorodička.

Dnes stále nemáme kauzálny liek na covid-19. Máme len a len prevenciu. Tak robíme prevenciu.

Komunisti robili prevenciu tak, že sa nikoho nepýtali, proste urobili, prikázali, nahnali nás. Áno, je to jednoduchšie, netreba pri tom myslieť, stačí ísť len s davom.

Demokracia nie je jednoduchá na život. Zrazu ste za svoj osobný život sami zodpovední. Ste to vy, kto sa musí rozhodovať a nie je to jednoduché. To čo, dnes robíme my politici vo vládnych funkciách, to je návod.

Je to na 90% len návod.

Je to tak preto, že už máme dobu po-vakcíne a vakcíny sa váľajú v EU na každom rohu.

Máme 1,72% smrtnosť. Máme otestované konverzie zdravotního systému.

Máme na štartovacej páske kopu nástrojov, pomôcok, riešení.

Máme rok natrénovanú spoločnosť a pokročilú fázu adaptácie jednotlivcov v nej.

Áno, nedarí sa o správnosti tohto návodu presvedčiť 100% ľudí. To sa nikdy v slobodnej spoločnosti nepodarí. Možno 20% absolútne. Možno tak 60% čiastkovo a z nich polovica bude hundrať. Tak to v demokracii a slobodnej spoločnosti je.

A pritom máme taký pekný vzor - Čína ukazuje, ako ten boj s SARS-Cov-2 komunistom krásne funguje. Očkovanie ako kobercový nálet. Lokálny lockdown znamená domáce väzenie 1-2 miliónov pod samopalmi. Aj oni robia všetko správne. Zastaneme sa ich?

Takže ako? Obnovíme základnú vojenskú službu, aby sme mohli strážiť 1652,2 kilometrov našej hranice, mohli ku každému z 19 535 (údaj MV) hraničných kameňov postaviť dvoch strážcov? V troch smenách to je 60-70 tisíc ľudí.

Áno, s tou Čínou ako vzorom som to trochu prehnal, ale to je ten druhý extrém. Dobre sa žije niekde uprostred. A uprostred sú aj dezoláti a hlúpi antivaxeri. Aj tí, čo si spravili svoj lokálny lockdowník. A aj tí, čo občas vybehnú na Pohodu a občas nadávajú, že sa nikto nepostaral o zaočkovanie ich suseda, lebo oni by to tak chceli, aby to za nich niekto urobil.

Ak si má Slovensko stále hovoriť slobodná a demokratické krajina, tak:

Ono sa to povie, slobodne sa vyjadriť. Ale vy musíte počúvať aj to hovado demagogické. Vy ho musíte uznávať, aj keď sa vám z jeho slov, kedykoľvek ho počujete, varí krv v žilách. Aj keď tvrdí, že by ste mali byť celý život v opozícii a držať hubu. Ak tvrdíme, že toto je demokratická krajina, tak symbolom nemôžeme byť len my demokrati. Symbolom musí byť aj ten človek, ktorý uplatňuje svoje právo na slobodu slova tým, že vás zosmiešňuje a nadáva vám. Slobodu a demokraciu bráňme a ospevujme každý deň! (Voľne podľa filmu Americký prezident)

Takže "se stim smiř", že ideálne, po vzore pravých kiahní, budeme tak 40-50 rokov viac-menej dobrovoľne očkovať až dosiahneme na planéte tak 80-90% likvidáciu vírusu a potom za 5-10 rokov povinného očkovania donútime aj hlúpych dezolátov a hlupákov antivaxerov.

Viete priatelia, nakoniec nik naše osobné zdravie neochráni za nás. Budeme to vždy len my sami.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Očkovanie je dobrá vec. Ja som zaočkovaný, celá moja blízka rodina je zaočkovaná. Svoje zdravie máte na 92-96% vo vlastných rukách.

Dajte sa zaočkovať.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.