Hlúpi neočkovaní nás všetkých stoja životný štandard roku 2019

Vakcína stojí 5-20€. Jedna dávka monoklonálnych protilátok 2000€, priemerná dotácia na nájom v rámci kompenzácii je 1640€

Tvrdé dáta z UK ukazujú, že to sú práve neočkovaní, ktorí spôsobia odloženie uvoľnenia, alebo dokonca zavedenie reštrikcií pre pohyb po krajine a po Európe kvôli delta variantu vírusu Cov-SARS-2.

Pre očkovaných znamená delta variant to isté čo všetky doterajšie. Vakcinácia nás chráni na cca 94% pred hospitalizáciou.

(PEH)

Iste a samozrejme platí, že ich budeme liečiť, zachraňovať ich životy pripájaním na ventiláciu, podávaním monoklonálnych protilátok v cene 2000€ za dávku. Tak to má byť, lebo tak funguje solidárny zdravotný systém.

Ak je alternatívou urobiť 4 kliknutia na webe a prispôsobiť si svoj program v dvoch dňoch tomu, že treba niekde ísť obnažiť rameno, tak je aj spravodlivé očakávať, že ich budem volať hlupáci.

Kolegovia lekárnici tam budú pripravení, priatelia lekári tiež. Ale nechcite počuť tie nadávky, čo si budeme rozprávať na profesionálnych fórach popod nos a poza chrbát.

Keď bude váš okres preradený do nejakej červenšej farby, znamená to napríklad, že naši spoluobčania pracujúci v gastrosektore ZAS prídu o prácu. Možno kvôli nezaočkovaným hlupákom už nebude kde zájsť na obedné menúčko za pár euri, lebo reštaurácia zanikne.

Na zápase v Budapešti bolo podľa mobilných dát cca 500 ľudí. Povinnosť zo zákona zaregistrovať sa pri príchode na územie Slovenska do aplikácie eHranica si splnilo cca 270.

Osobne nebudem mať nič proti tomu, ak hygienici vytrasujú nejakého chorého až k niekomu, čo bol na zápase a keď zistia, že sa nezaregisroval, tak ho postúpia na riešenie policajtom za šírenie nákazlivej choroby. Lebo keby sa zaregistroval, tak na neho hygienici prídu skôr, skôr ho otestujú, skôr bude stiahnutý do karantény a nakazí menej hlúpych neočkovaných.

Viete bolo by mi to jedno, ale takýto ignorant nakazí tak cca 1,44 nezaočkovaného, lebo očkovaný, ako hovoria tvrdé dáta, je dobre chránený. Nezaočkovanému hrozí hospitalizácia, ventilácia, zápis do štatistiky, preradenie okresu do vyššieho stupňa s prísnejšími opatreniami, zavretými prevádzkami.

To sú náklady na liečenie, ktoré nepoužijeme na liečenie iných chorôb. To sú náklady na kompenzačnú pomoc pre gastro z našich daní, za ktoré sme mohli opraviť o pár kilometrov ciest viac. Do vašej dediny či mesta.

Nebyť toho, že tu máme hlúpych neočkovaných, mohli by sme sa nad tým pomerom 270 ku 500 v Budapešti na zápase veľkodušne povzniesť. Kvôli hlúpym neočkovaným musíme trasovať, musíme vedieť kto sa moce cez hranice... Pretože sme sa zaviazali dodržiavať Listinu práv a slobôd a teda budeme liečiť každého, kto to potrebuje. Aj hlúpych neočkovaných.

Tvrdé dáta z Izraela a Spojeného kráľovstva (krajín s vysokým počtom podaných dávok jeme pred nami) zatiaľ ukazujú pre všetky doterajšie varianty vírusu Cov-SARS-2, že pre zaočkovanú spoločnosť sa pandémia covid-19 mení na trochu silnejšiu sezónnu chrípkovú epidémiu. Myslím, že s tým sa dá už človečenstvu celkom v pohode žiť tak, ako sme si žili v roku 2019.

Očkovanie je sloboda. Očkovanie je viac opravených kilometrov ciest. Očkovanie je kratšie čakanie na vyšetrenie u lekára. Očkovanie znamená, že nemusíme tvrdo racionalizovať sieť pôrodníc (najmenej sa chcú očkovať okolo Svidníka, kde sa najviac diskutuje o potrebe či nepotrebe pôrodnice). Očkovanie znamená viac školských pomôcok...

