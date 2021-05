PRP: Očkovanie tekutinou v ampulke s nálepkou Sputnik V je hra na ruskú ruletu

Skratky vo farmácii končia na zastávke bratislavskej MHD Slávičie údolie-cintorín. Preto je použitie tekutiny v ampulke s nálepkou "Sputnik V" ruskou ruletou. Je to prvomájová prehliadka skratiek vo farmácii.

Toľko moja obligátna Pikiho rada na piatok - nepravidelník nevyžiadaných rád. A teraz podrobnejšie, aby aj moje deti, inžinier (konkrétny), zememerač (konkrétny) a priemerný stredoškolák (všeobecne) pochopili.

Neviete kto to vyrobil.

Neviete kde sa to váľalo.

Neviete čo v tom je

Neviete ako to účinkuje a či vôbec.

Neviete na čo vám to bude dobré.

Zloženie druhej dávky sa líši od prvej, nik netuší, ktorá ampulka je ktorá.

Ale smelo do toho. Najhoršie pre osobu, čo sa jej môže stať, je, že dostane slanú vodu s prímesou mäska.

So spoločnosťou je to horšie. Keďže nevieme aká je miera účinnosti a sú indície, že nič-moč, narobí nám to diery do systému kolektívnej imunity ak budeme brať zaočkovaných tekutinou s nálepkou Sputnik V ako účinne chránených proti covid-19. Ako biologická zbraň ideálne.

V prípade tekutiny v ampulkách s nálepkou "Sputniku V" sa na základe doteraz známych informácii nedá hovoriť ako o vakcíne. A to nie na základe toho, že neviem. Naopak, môžeme to tvrdiť aktívne, pozitívne, cielene preto, čo všetko o tom tovare s falošným textom o registrácii v 60 krajinách vieme.

Práve z existujúcich vykonaných skúšok, ich priebehu a z dostupnej dokumentácie v doterajšom rozsahu. Myslím, že odbornej verejnosti to jasne vysvetlila šéfka, nie takzvaného, ale skutočného ŠUKL: "Keď nemám, nemôžem…" To je ten najsilnejší argument v stave, keď máme prostredie "liek voľby". Pravda o tekutine v ampulke s označením Sputnik V nie je uprostred. Je krištáľovo jasná.

Očkovanie NE-liekom je pre spoločnosť nebezpečné. Filozofia "podajme im aspoň niečo" nemá v 21. storočí v medicíne čo hľadať. Škoda na zdraví sa dá spôsobiť laickým postupom s najlepšími úmyslami. Obzvlášť indikáciou na základe pacientovho priania. Týmto gratulujem negramotným (na lieky) k naplneniu porekadla: "Najviac myslia tí, čo toho najmenej vedia (o liekoch)."

Keď si mamička rozkáže, že je pediatrovou psou povinnosťou predpísať antibiotiká, tak je to neprijateľné.

Keď si proruský trol rozkáže, že je psou povinnosťou štátu zabezpečiť mu vodičku vo flaštičke s nálepkou "Sputnuk V", tak mu to kult osobnosti Igor Matovič, aktuálne profesor farmakovigilancie, zabezpečí.

Skratky vo farmácii končia na zastávke bratislavskej MHD Slávičie údolie-cintorín. Preto je použitie tekutiny v ampulke s nálepkou "Sputnik V" ruskou ruletou. Je to prvomájová prehliadka skratiek vo farmácii.

