Za 3,5 mld eur zahlasujte hneď, nepýtajte sa, nediskutujte, veď ON to vymyslel bezchybne

Konečne nie sú centrom diania aspoň na chvíľu lieky (vakcinácia), tak si dovolím taký jeden politologický o tom, ako je ťažké vládnuť v koalícii.

Celý spor začal okolo 3,5 mld.€ jednoducho: Kult osobnosti Igora Matoviča predložil návrh na navýšenie rozpočtu o obrovskú sumu 3,5 mld.€ bez potrebného rozpadu na jednotlivé časti. Navyše v rýchlosti bez šance stihnúť porozumieť detailom vecného zámeru. A aj to čo bolo popísané a čo sa za krátky čas stihlo naštudovať, na to existujú od SaS riešenia ako to urobiť inak a podľa nás lepšie.

Na odbornú diskusiu ale už nemal byť čas.

Aby ste mali mierku, celý rozpočet zdravotníctva je 5,6-5,8 mld.€ ročne. Takže sa tu rozprávame o celom rozpočte zdravotníctva okrem ceny liekov.

Kult osobnosti Igora Matoviča odmietol o tom diskutovať s koaličným partnerom, ktorého potrebuje na to, aby mu to schválil parlament. Pamätáte vládnu krízu, ako všetci ostatní si vydupali, že v koalícii musí byť SaS?

Kult osobnosti to predložil 2 dni pred definitívnym hlasovaním v parlamente v skrátenom konaní. Hodil to ostatným členom koalície, bez ktorej by nemohol vládnuť ako predseda OĽaNO, s tým, že mu to majú odmávať a o ničom sa nediskutuje, lebo ON to predložil.

Namiesto spolupráce s koaličným partnerom, o ktorom vie, že je zaťažený na otázky ekonomiky, mu to hodil so slovami: "Na, odmávajte mi to." SaS sa striktne drží toho, čo predložila voličom pred voľbami. Takže kult osobnosti to má jednoduché, keď potrebuje zistiť, v čom treba koaličného partnera presvedčiť v diskusii pomocou vecných a odborných argumentov. Stačí čítať náš volebná program.

Výsledkom je, že SaS predložila odborne podložené argumenty do diskusie, proti čomu kult osobnosti Igora Matoviča zatiahol Sulíkove deti do politickej diskusie. Pridal propagandistické klamstvá o zabíjaní chorých, rozvracaní rodín a zákaz vakcín. Ako čerešnička na torte je potom už len to, že žiadosti o podporu nájmov stoja, lebo kult osobnosti nepodpísal prevod peňazí.

Predstavitelia strany SaS sú ochotní vysvetliť ministerstvu financií každú jednu položku, z ktorej vieme ušetriť na úkor deficitu a naopak nájsť na ňu zdroje inde. Ako povedal náš predseda: „Igor Matovič nám vyčíta, že sa správame neľudsky, zabudol však na milióny eur, ktoré nás stálo nepresné antigénové testovanie, milióny eur MOMkám či ktoré bude stáť naše deti nezodpovedné zadlžovanie. Sme stranou rozpočtovej zodpovednosti a za tým si stojíme. Dlhy, ktoré máme následne kryť zvyšovaním DPH, na ktoré doplatia všetci občania Slovenska, nikdy nepodporíme,“

Bol to kult osobnosti Igora Matoviča na fejsbúku v statuse 2.5.2021 napísal: "To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.".

SaS chráni občanov pred zbytočným zvyšovaním DPH, teda zdražovaním všetkého pre všetkých občanov. Lebo napísať od boku nejaké číslo, to vie aj stredoškolák. Naopak, na hľadanie rezerv a účinný tlak na efektívnejšie fungovanie štátnych inštitúcii, na to treba riadne získané vzdelanie, vedomosti a skúsenosti.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.