Problematika očkovania proti covid-19 je čiernobiela

Takto prosto znie pravda na úrovni dnešného vedeckého poznania na tejto planéte. Iná pravda dnes neexistuje.

Každému, kto sa chce zúčastňovať života v spoločnosti, je indikovaná vakcína na covid-19. Tak prosté to je a nič sa na tom nezmení, ani keby mamička povedala.

Je to preto, že vírus Cov-SARS-2 lieta vzduchom. Je to preto, že na ochorenie covid-19 je úmrtnosť rastúca s vekom od 0,2-20%. (celosvetovo a pre všetky vekové kategórie dohromady 2-4%) Ľudia nad 60 rokov tvoria na Slovensku 75% hospitalizovaných a 90% úmrtí.

Pravda nie je niekde uprostred. Nedá sa byť zaočkovaný na polovicu a byť hlupák v názore na očkovanie len na polovicu. Buď ste zaočkovaný, alebo ste hlupák v názoroch na očkovanie proti covid-19.

Robiť hlúposti je v demokratickej spoločnosti možné, dokonca právo na robenie hlúpostí je mierou slobody v spoločnosti. Aj ja robím kopu hlúpostí. No často sa zabúda, že so slobodou ide ruka v ruke aj povinnosť niesť dôsledky svojho slobodného rozhodnutia. Byť označený za hlupáka v prístupe k očkovaniu patrí k takémuto dôsledku.

Ak nechcete byť za hlupáka v prístupe k očkovaniu, tak platí:

Ak sa chcete zúčastňovať spoločenských interakcii s inými ľuďmi, tak sa necháte zaočkovať EMA-registrovanou vakcínou.

Každého nedotknuteľnou slobodou je rozhodnutie, či sa bude alebo nebude zúčastňovať života v spoločnosti iných ľudí.

Naozaj veríte, že na jeseň budú štátne inštitúcie prijímať lockdownové opatrenia nad celou spoločnosťou, aby vás osobne "štát" chránil? Vás, ktorí ste v lete urobili osobné hlúpe rozhodnutie?

Priatelia, ja som presvedčený, že nebudú a budete to vy, ktorí budete zbytočne ohrození na živote kvôli ochoreniu, ktoré ste si sami sebe venovali.

Jasne, že my zdravotnícki pracovníci prídeme, budeme vás liečiť, zachraňovať vám životy. Ale nechcite počuť to naše nadávania na chodbách.

Ako človek od to tej liekovej politiky budem presadzovať, aby sa (v prípade dostatočne dostupného očkovania) už opatrenia robili skôr žiadne a súčasne, aby sme mali dostatočné kapacity na liečenie nezaočkovaných z hlúposti. K solidarite patrí aj to, že sme len solidárni, aj keď by chcela zvíťaziť škodoradosť.

Budem presadzovať, aby od jesene bolo očkovanie proti covid-19 voľne pohodené na dosah každému, keď si zmyslí, že sa bude chcieť dať zaočkovať.

Pod čiarou: Článok sa netýka tých, ktorým je očkovanie proti covid-19 kontraindikované z medicínskych dôvodov.

