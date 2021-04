Propagandu Ruska začalo rúcať dodržanie poctivého liekového štandardu

Rusi dostali od Česko-Slovenska po nose preto, že nezávislé inštitúcie (ŠUKL, BIS) si dovolili robiť poctivý európsky demokratický štandard. Na Slovensku liekový, v Česku bezpečnostný.

Predstavte si, že je pre vás základným marketingovým nástrojom v geopolitike takáto fotka.

A potom jedna z tých drobnopísmenkových 60 krajín si urobí domácu úlohu z farmakovigilancie a skontroluje si pomocou nezávislej autority, na čo to má dať pečiatku.

Dokonca premiérovi krajiny podstrčíte papiere, poviete mu, že to netreba čítať, zdržovať sa s 20 stranami, že veď pri pohľade do očí si veríme, tak podpíšete. Ten premiér, ako správny kult osobnosti, povie svojmu podriadenému, že on to nečítal, ale keď on povie, tak Krajči podpíš. A jeho podriadený podpíše, lebo kult osobnosti je viac ako slobodná myseľ a profesionálna česť.

Takto to Kiril očakával. Očakával, že to bude pokračovať v zmysle zákona padajúceho hovna. Že našli toho správneho predsedu vlády malej zemičky, ktorý to pre Rusko doma zariadi.

Oj Kiril, prémie asi nebudú.

V celej kauze práveže ide o to, čo Rusi píšu po médiách, aký obraz vytvárajú.

Rusom nejde v prípade Sputnika V o očkovanie, nejde im o samotný produkt. To čo sa píše v médiách, to sú tie pravé dôvody, prečo Sputnik vôbec existuje.

Rusi naozaj začali vyvádzať preto, že ŠUKL si dovolil robiť poctivý európsky liekový štandard. Všimnite si, že Rusi nikde nezverejnili skutočný dôvod, čo je v liste. Naopak, všade živia tému o necertifikovanom laboratóriu, aby to mohli prípadne v propagande použiť. Aby si vyrobili zadné vrátka a mohli posunúť obsah až k téme, že ŠUKL je necertifikovaná kuchyňa niekde na Luníku IX.

Hovoríte, neživme to ruské klamstvo?

Naopak, my to ich klamstvo musíme brať ako bernú mincu. Len tak sa dá s klamstvom čokoľvek rozumné urobiť. Doviesť ho až ad absurdum, aby všetci chápali, že to je klamstvo.

Aby všetci videli, že Sputnik V nie je vakcína. Aby všetci videli, že Sputnik V je ruská zbraň hybridnej geopolitickej vojny.

Veď sa len pozrite na tú fotku. To sú všetko slabé, malé, zraniteľné krajiny, v ktorých si Rusko očúrava pätníky v geopolitickej vojne. Dokonca to ani nie sú krajiny - Republika Srpska je adiministratívna časť Bosny a Hercegovin. A kto sa trochu orientuje v Srbskom nacionalizme a podejtonskom usporiadaní vie, prečo si tento pätník Rusko očúralo na tej fotke.

Základná fotka dnešných dní je pre Rusov, že majú Sputnik registrovaný v 60. krajinách. Pre Rusov je dôvod na rýchlu evakuáciu Sputinka z dosahu ŠUKL naozaj poctivá a správna práca ŠUKLu. Pretože poctivá odborná práca, dodržiavanie štandardov EMA, zosmiešňuje základný propagandistický nástroj.

Slovensko naozaj zasadilo kvalitný úder ruskej propagande. Ktokoľvek, kam budú chcieť Rusi poslať správu o 60 krajinách sa dnes môže opýtať Rusov:

"Fakt? Aj Slovensko? To Slovensko, o ktorom ste hovorili, že to sabotovali? Necertifikovaný labák? No moment, my sa ešte náhodne opýtame či to takto podivne nie je aj v ostatných 59 krajinách. Maďarsko? Tam hovoria, že to premiér prikázal, že nič nekontrolovali, len opľuli pečiatku a bum. Čierna Hora? A veď oni hovoria, že oni sa spoľahli na Srbov, lebo išlo o dar 4000+2000 ich dávok, že oni nič nekupovali, tak ani neregistrovali. Čo nám to tu vlastne predávate?"

Malé Slovensko to začalo a domino padá. Je vlastne len smutnou vlastnosťou Igora Matoviča, že nevie pochopiť, akú smutnú roličku v tom celom zohral. Sám a dobrovoľne. Dokonca v tej roli stále pokračuje.

Rusko nemá za sebou dobrý týždeň!

Česko si dovolilo poctivú prácu svojej tajnej služby doviesť do finišu tak, že aj prorusky naklonení politici nemali inej cesty, len vyhostiť 18 diplomatov a informovať verejnosť, že v 2014 to boli práve Rusi a ich tajná služba operujúca na území ČR, čo vyhodili muničáky v ČR do povetria.

(novinky.cz)

Aby toho nebolo málo, poctivá práca, so znakmi nezávislosti, priniesla informáciu, že to boli práve tí dvaja Rusi, ktorí mali čo dočinenia s otravou novičokom. S týmto spojením bude ešte veľa mrzutostí za riekou Moravou. A budú tam v říjnu voľby...

Keď sa zas objaví ďalšia vlna otázok: "Čo že to z toho Novembra 1989 máme?"; "Na čo je nám vlastne tá sloboda a demokracia dobrá?", tak už budeme vedieť odpovedať aj viac ako len: "Môžeme slobodne cestovať.". Už budeme môcť na pekných a zrozumiteľných príkladoch povedať: "Máme vďaka tomu silné, nezávislé odborné inštitúcie, ktoré chránia naše životy."

Myslím, že to nie je málo.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.