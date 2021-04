Igor Matovič kultom osobnosti zlikvidoval 70 rokov vývoja farmakovigilancie

Tento text som napísal už 19.2.2021 a zverejnil na mojich osobných stránkach. To všetko sa stalo až potom.

Ja viem, nejeden ksidl negramotná (vo farmácii) má vôbec problém prečítať to slovo, nie to pochopiť, čo vlastne reprezentuje. Tým údivom a slabikovaním toho slova z nadpisu je asi povedané všetko.

On si myslí, že je odborník. Vy všetci ste laici.

Keď sa medzi známymi prevalí, že som farmaceut, v 11 prípadoch z 10 zaznie úvaha: "To je ale ťažká škola". V mladosti som sa snažil vyvracať toto klišé a hovoril som, že pre mňa sa to študovalo vlastne samo a šlo to hladko.

Neverili. Nikdy neverili, bol som za falošne skromného, alebo za nafúkaného, čo sa vystatuje talentom v prírodných vedách. Tak som to vzdal a už len prikyvujem. Áno, je to ťažká škola.

Tak si teraz predstavte, že sa pred závoj mikrofónov postaví jeden z ksindlov negramotných (vo farmácii) a povie:

Chcel som pôvodne, ako to moje mladícke ja, napísať niečo o tom, ako funguje registrácia liekov, prečo je také dôležité, že výrobná linka aj s celými procesmi majú nejaký papier s okrúhlou pečiatkou. A že číra tekutina v liekovke sa nestane vakcínou, ani keď to mamička povedala.

Povedal som si, že ešte idem umyť riad a pustím sa do toho. Pri umývaní riadu si skvele oddýchnem a pozabávam sa v mozgovni s analytickou chémiou, koncentračným spádom, detekciou v spektrákoch a číslom 6,023x1023. Navyše je, ako napísal onehdá Fulghum (on o triedení opratej bielizne), je umývanie riadu dokonavé dielo. Má v sebe teplo, čistotu, vôňu a je to užitočné pre ostatných. Sajrajt a saponát sedimentuje ku spodku. Ostáva len čisté užitočno.

Ako sa tak kochám rovnicou koncentračného spádu v praxi, tak mi to došlo:

On chce počuť, ako je farmácia ťažká škola. Ako nikto bez talentu neporozumie slovu farmakovigilancia. On sa chce len nechať ubezpečiť vo svojej vlastnej istote, že je oprávnene hrdý, že je ksindl negramotný v oblasti liekov a aj tak ma prečúral, vyhral nado mnou, zvíťazil ako Dávid nad Goliášom.

On chce počuť, že robí dobre, keď pravdu o liekoch hľadá v homeopatii, na Bádateľovi, na Modrom koníku, u doktora Google, lebo tam tomu rozumie, tak to musí byť pravda. Že chce počuť, ako mu potvrdím jeho presvedčenie, že na to ako je, kde je pravda, kde je sever toho s tými liekmi, že na to prišiel. On sám, samučičký bez pomoci nejakej farmaceutickej fakulty.

On chce počuť, aký som ja lúzer, že som na pochopenie vedomostí musel chodiť do školy 5 rokov a 25 rokov zbierať skúsenosti v praxi.

On chce počuť, že jemu stačilo postaviť kachle a stať sa premiérom a porazil ma.

Túto debatu ja vzdávam!

Nie, priatelia, nik z vás, čo ste sa mi poskladali, spolu s mojimi rodičmi, na moje farmaceutické vzdelanie, nik nemôže odo mňa spravodlivo očakávať, že sa zapojím do tejto debaty. Ten intelektuálny a vedomostný rozdiel medzi mnou a Matovičom je taký, že som úplne bez šance mu čokoľvek objasniť.

Prepáčte, o farmakovigilancii sa dnes naozaj nič nedozviete. Berte to tak, že farmácia je ťažká veda, že absolvovať Farmaceutickú fakultu naozaj nie je program na jeden semester.

Je to len na vás. Buď budete počúvať o liekoch ksindla negramotného (na lieky), alebo profesionála s farmaceutickým vzdelaním a dlhoročnou praxou.

