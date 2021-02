Ivermectín - mektanie o zázraku, pri ktorom sa veda tíško krčí v kútiku

Zázrak - ivermectin. Zázrak - chlorochín. Zázrak - bamlanivimabom. Zázrak - vitamín C. Zázrak - hovno na akné. Zázrak - fabiflu. Zázraky na počkanie, nemožné do troch dní. Sprostá veda potrebuje mesiace až roky. Tak jej treba.

U sv. Avicena, čo je toto za turecký trh? Fakt tu niekto seriózne uvažuje nad normálnosťou podávania lieku v "zvláštnom terapeutickom režime" a "mimo schválene indikácie" formou predpisu všeobecného lekára či nebodaj volnopredajného lieku?!? WTF?

Lebo presne takto to dnes vyzerá všade okolo. Niekto napíše, že niekde čítal ako jeho otca koňa brat čítal, že táto molekula, tento liek, tento kokteil zaručene pomohol vyliečiť 28 pacientov, tak okamžite má byť takýto liek za 1€ na poisťovňu dostupný od zajtra za plné náklaďáky. A len tento sa má používať a žiadny iný.

O hodinu ďalšia molekula, ďalší liek, ďalší koňov brat...

Aby v hanbe neostali, pridajú sa aj kolegovia lekárnici a lekári. Prekrikujú sa jeden cez druhého ako na tureckom bazáre.

Tak sa teda vykašlime na všetky indikačné obmedzenia liekov a aj ich preskripčné obmedzenia. Veď nech si každý naordinuje čo mu hrdlo ráči.

Fakt si už všetci myslia, že sú tam tieto pravidlá pre predpisovanie liekov len aby sa ušetrilo a nemuselo platiť? Ale hovno - oni majú dosah na peniaze preto, lebo evidentne (A čudujete sa?), lebo evidentne AŽ keď pôjde niekomu o vlastné prachy, až potom bude konať v zhode s umením medicíny.

Ono tie obmedzenia na indikácie práve a len v súlade s SPC naozaj nie sú preto, že by vám niekto chcel zatajiť, nedopriať nejaký liek. Naopak, je to obrana farmakoterapie pred útokom hlupákov.

Liek je liekom práve a len v tej konkrétnej indikácii, ktorá sa uvádza v SPC a pre pacienta je to popísané v rozumnom jazyku v príbalovom letáku.

Akékoľvek iné použitie lieku je podanie jedu.

My lekárnici vieme, že ľudia konajú rozumne, až keď im ide o peniaze. Nejaké etické, morálne či vedomostné princípy sedia v kútiku a po miestnosti si to hrdo a stoporene mašíruje vždy peňaženka. Preto je lieková politika robené skrz peňaženku.(Preto bude mať rušenie doplatkou na svedomí mnoho smrtí. O tom inokedy.)

Už po 2-3 mesiacoch, s čerstvým diplomom z farmaceutickej fakulty, zažijete kopu situácii, keď si vás niekto chce kúpiť. Keď si niekto chce za peniaze kúpiť totálne hlúposti, nebezpečné jedy, fantasmagorické sny. My lekárnici sme denno-denne konfrontovaný s pocitom ľudí, že si môžu kúpiť všetko. Že keď majú peniaze, tak si môžu kúpiť čokoľvek, kedykoľvek a koľkokoľvek. Že si môžu kúpiť pravdu. Že peniazmi prebijú pravdu, ktorú nechcú počuť. Pridajte k tomu nárokovú mentalitu a po pol roku za tárou už vieme, že to naše poslanie je často k posraniu.

Po vzore mojej staršej kolegyne veľmi rád hovorím: "OK, keď si myslíte, že vám na akné zaberie, pokojne si dajte aj hovno na tvár.". Hovorím to preto, že aspoň bude každý už z diaľky cítiť ľudskú hlúposť. A bude mať šancu sa jej vyhnúť.

Nie priatelia, skratky vo farmácii neexistujú. Všetky veľké šlamastiky okolo liekov na čele s contergánom, všetky sú poznačené snahou za peniaze si kúpiť pravdu. Každý jeden paragraf zákona o lieku je vykúpený desiatkami a niektoré aj stovkami zničených ľudských životov, lebo niekto si myslel, že za peniaze si kúpi pravdu.

Jediná pravda o liekoch sa píše v SPC. A aj to dúfame, že tam vydrží dlhšie ako pol roka.

Takže ak chcete hltať látku ivermectín, hydroxychlorochín, remdesivir, inosin pranobex, v tabletkách, injekciách, šumákoch, tak pokojne. Za peniaze sú ho môžete kúpiť. Nekúpite si liek, nekúpite si umenie liečiť. Kúpite si jedovatú tabletku.

Ničím sa to nebude líšiť od obligátneho naliehania mamičiek a oteckov (aby si aj progresívci prišli na svoje), aby pediater predpísal od boku antibiotiká ich decku. Ničím sa zháňanie a aj predpisovanie zázračných liekov na covid-19 nelíši od prevareného vtipu o tom, že keď lekár nič nepredpíše, nie je to dobrý lekár.

Ja viem, že by aj samotní lekári strašne chceli svojim pacientom pomôcť. Veď máme už 80 rokov éru antibiotík, kde na všetky tie mikroskopické hnusnosti niečo zaberá. Lekári 20-30 možno 50 rokov žili v istote, že vždy bude čím pomôcť. Dokonca aj onkológovia si začali zvykať, že majú čím liečiť, že lieky zaberajú, že na rakoviny sa už tak ako voľakedy na 80-90% neumiera. Vysoký tlak? Farmakologická brnkačka.

A teraz, zrazu, jeden CoV-SARS-2 a jediné, čo máme k dispozícii je vitamín D, vitamín C, kyslík, paracetamol za euro a viera v primeranú silu pacientovho imunitného systému. Áno, presne takto vyzerá ars medica v prípade vírusových infekcii. Podať vakcínu zdravému, aby neboli chorí. Lebo pre chorého toho veľa urobiť nevieme. Ani za peniaze si to nekúpime. Tak spravodlivá je farmácia.

Aj preto tak milujem farmáciu - dá vám pokojne za 5€ život a naopak ani 2 milióny nepresvedčíte hocakú molekulu, aby účinkovala na danú chorobu ako ste si vysnívali. Lebo lieky nefungujú podľa toho, koľko stoja a aký ste schopný v ich zháňaní.

Lieky fungujú podľa svojej vlastnej podstaty. A my sa môžeme akurát tak snažiť objavovať túto podstatu. Ako raz povedal náš docent farmakológie Seginko: "Závidím vám a súčasne sa vám vysmievam z toho, ako toho veľa musíte našprtať na skúšku z farmakológie. Ja keď som skladal skúšku, stačilo sa mi naučiť vetu "mechanizmus účinku neznámy". To vás za takúto vetu budem zo skúšky vyhadzovať."

Nádej tu však je oveľa väčšia ako kedykoľvek v histórii. So mnou v ročníku bola jeho dcéra, takže sa mi to dobre počíta. Stačilo cca 20 rokov a objavili sme mnoho a mnoho dobre fungujúcich párov liek-diagnóza. Väčšinou síce len riešime symptómy, ale keď neprší aspoň gonorrhea. Posledných 30 rokov žijeme v generickej ére. Takže si vieme navzájom zo solidárneho poistenia zaplatiť oveľa viac z tých objavených fungujúcich párov liek-diagnóza.

Poučenie? Kašlite na "turecký trh", ten fakt nefunguje. Kúpiť si môžete tak akurát vedu, ktorá by viedla k objavom tých právd o nových liekoch. A na to aj tak nikto sám jediný nemá. Na to máme len ako ľudstvo spoločne. Veď to poznáte: Komu nie je dané, v apatike nekúpi.

Pokračovanie zajtra...

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.