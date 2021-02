Sobota a nedeľa - dni, keď sa pozeráme na vakcíny spoza zamknutých sklenených dverí

Zhodnotenie tempa očkovania a predikcia v zmysle plánov ministra Krajčiho na tento týždeň.Dve varovania. Ako obvykle - neporiadok v dátach a upozornenie na dôsledky neočkovania v sobotu a nedeľu. Smrteľné dôsledky.

Takto opichávame obyveteľstvo v týždni od 1-7.2. 2021

Áno, zas ďalšie paltó. Zas odchýlenie sa od ideálneho smeru. Zas nabehnutie na vlastnú dýku. Lebo čo sa neopichá za 7 dní, musí sa opichať za 5 dní. Jediné číslo, ktoré môžeme akceptovať je číslo 5. Teda 5 dní od príchodu vakcíny na územie Slovensko po bodnutie do ramena.

V nedeľu sme "vylepšili" počty na 180 podaných dávok. To spôsobilo odklon od plánu. Taký "drobný" odklon od priemerného denného dispozičného množstva vakcín v zmysle plánovaných mesačných dodávok do konca tohto roka. Len pripomínam, že Ak by bolo vypichané čo je dohodnuté, mohli by sme mať na konci augusta zaočkované.

MZ plánuje, akoby nepoznalo vlastné plány

Pekne si to naplánoval náš minister, tých 75000. Pôsobí to tak veľkolepo, že? Keďže sa nastavil hlúpy až škodlivý systém voľných víkendov, vychádza to na priemerne na tento týždeň 15 000 dávok za deň. (to je tá bledomodrá časť grafu). Dobre vidíte, odkláňa sa od oranžového /červenobodkovaného potenciálu. To už tak veľkolepo nevyzerá, že?

Ak by sa aj očkovalo (doteraz) rekordne 15000 dávok denne, k počtu skutočne dodaných dávok (z pred 5 dní) sa ani len nepriblížime. Ešte jednoduchšie povedané: Ak by došlo na slová ministra, v skladoch sa budú hromadiť nevypichané dávky, pacienti, po tom ako 158-krát refrešnú stránku, budú stále vidieť termíny ako OBSADENÉ alebo ZAVRETÉ.

Prečo? Lebo veď minister MUDr. Krajči hovorí, že tento týždeň zaočkujeme 75 000 a keď to hovorí minister, tak to bude pravda. Leda že by nie.

Som silne presvedčený, že očkovacie centrá (posledná míľa) v pohode zvládnu aj 20 000 denných dávok (doteraz maximum 14493). Dokonca som náchylný veriť, že na tejto úrovni im aj prídu z centra vakcíny (ak budú v republike). Ale prečo minister Krajči rozpráva zbytočne bludy, navyše také, ktoré kazia jeho reputáciu, to je mystérium.

Prečo niektorí novinári počas týždňa uverejňujú počty 1. dávok (chybne ako počty zaočkovaných ich udáva aj NCZI) a cez víkend nie, to je už trestuhodné. Hanbia sa za 180 pichnutých dávok? A za koho sa to hanbia? Za toho neznámeho koordinátora vakcinácie na MZ? Ozaj, pozná ho niekto?

Ostáva len dúfať, že máme len neporiadok v dátach

Minister hovoril, že 5.2. sme vypichali všetko čo dorazilo v decembri 2020 a januári 2021. Akurát dáta NCZI hovoria o niečom inom.

Je tu totiž COVID-19 Vaccine Moderna dispersion for injection, ktorej sa dá poľahky skontrolovať kusová evidencia.

Pri vakcíne Moderna existujú tak prepotrebné dáta o SKUTOČNE dodaných baleniach, preto je možné dobre kontrolovať rýchlosť očkovania. Preto tak tlačím na to, aby sa zverejňovali.

Dňa 13.1. prišlo 48 škatúľ po 10 fľaštičiek, každá po 10 dávok. Podľa dát NCZI boli vypichané nasledovne:

27.1 ... 7 fľaštičiek

5.2. ... 5 fľaštičiek

6.2 ... 155 fľaštičiek

Suma - 167 fľaštičiek, teda 16 celých škatúľ a z jednej 7 fľašiek.

Podľa dát NCZI za sklom od 13.1. sedí 48-17=32 celých balení a jedno rozbalené. Stále chcem veriť, že to len riaditeľovi NCZI a aj utajenému koordinátorovi očkovania na MZ je úplne ľahostajné, že mu očkovacie centrá hlásia kraviny. Stále chcem veriť...

Lebo alternatívou je úvaha, že prvé očkovanie vakcínami Moderna nastalo 14 dní a ďalšie dávky boli vypichané až šialených 24 dní od dovezenia na územie Slovenska.

Sú potom len dve možnosti.

Za takúto kusovú evidenciu dostávajú lekárne pokuty. Lebo ako raz vyhlásil jeden z bývalých riaditeľov SUKL (CZ): "No co mám dělat, když mi sami o sobě nahlásí, že porušili zákon?"

Druhá možnosť, že tie vakcíny od Moderny fakt kysli na sklade a potom musí niekto prijať nie len profesnú ale aj politickú zodpovednosť. A keď sa niekto naštve, dokonca aj trestnoprávnu.

Prečo je každý deň taký dôležitý? Tak počítajte so mnou:

Moji rodičia sú 70- a 74-ročný a pocitov čakajú, kým sa otvorí pre nich okno. Ostáva mi len modliť sa, alebo s pozície člena zdravotníckeho tímu SsS a teda člena tejto koalície prispieť pripomienkami k zlepšeniu manažmentu procesu očkovania. Čo nemeriame, to nemanažujeme. Z dnes prezentovaných dát je zrejmé, že to na MZ priatelia z OĽaNO-motlitebný krúžok merajú nejako divne.

Pokračovanie o týždeň.

