Ak by bolo vypichané čo je dohodnuté, mohli by sme mať na konci augusta zaočkované

Veľký prehľadový článok k očkovaniu. Grafy, prognózy, riešenia. Počty vakcín, prehľad očkovania. Ale hlavne tie grafy.

Prehľad počtu prisľúbených vakcín. Zdrojom nie je práca ministerstva zdravotníctva. Zdrojom je interpelácia poslanca Ondreja Dostála (klub SaS), pomocou ktorej na pôde Národnej rady vypáčil z ministra Krajčiho nejaké čísla.

Nie je čo skaziť. Je to z EU, garantuje to EU-komisia. A EU-komisia pracuje na tom, aby firmy svoje kontingenty pre EU naplnili.

Ako vyzerá aktuálne využitie toho, čo EU pre nás dohodla:

Oranžová je teória, modré je próza každodenného očkovania a fungovania očkovacích centier. Minister Krajči hovorí, že splnil plán, veď je ich 52 (plán bol 50 na konci januára) No už teraz vidíme jemný odklon modrej od oranžovej. A chýbajúce dáta. Podrobnosti nižšie.

Teraz prejdime k tým dodávkam vakcín. Napriek všeobecnej skepse, je čo pochváliť. Vakcín je dostatok, aj rozloženie v čase je primerané. Až tak, že by pokojne mohlo byť na konci augusta zaočkovaný každý 18+ druhou dávkou, kto zaočkovaný chce byť.

Nuž, takto potom vyzerá teoretická možnosť vakcinácie v Slovenskej republike:

Graf zobrazuje počty dávok. Cieľový stav 3,3 milióna občanov vyžaduje pichnúť 6,6 milióna dávok.

Takže tak! Naozaj, ak by na naše územie prišlo všetko tak, ako je nakontrahované, tak máme na konci augusta hotovo so základným kontingentom občanov - 60% populácie, teda 3 300 000 občanov.

Akonáhle máme vakcínu v občanoch, 7 dní po druhej dávke v občanovi číslo 3 299 999 už nie sú potrebné žiadne sociálne a ekonomicky devastačné opatrenie. Žiadnu inú cenu ako ihlu do ramena spoločnosť nemusí od tej chvíle zaplatiť za nulový podiel smrteľných nákaz.

Alebo ste zažili nejaké zatváranie škôl kvôli ružienke, rušenie leteckých spojení a dovoleniek kvôli záškrtu a čiernemu kašľu, či že by sa vyhýbali ľudia nakupovaniu kvôli detskej obrne?

Naopak, v momente, keď niekde klesla preočkovanosť proti osýpkam, tak tam prestali cestovať rodičia s deťmi, lebo tam prepukla nákaza, začali sa tam robiť opatrenia v škôlkach.

Dosť bolo plánov, pozrime sa na realitu:

No a toto je aktuálna realita. Nezúfajte - sme na začiatku. Máme za sobou prvých 200 tisíc dávok z 6,8 milióna. A treba naozaj myslieť na to, že skutočná ochrana obyvateľstva je až +7 dní po druhej dávke. Takže keď nie je pichnutá druhá dávka, ako keby nebola žiadna ochrana.

Takže pokoj, veci naozaj bežia ako treba.

ALE!

Aj 1.2. večer sú k dispozícii dáta do 26.1. a pre čerstvejšie treba ohackovať dobre skrytú stránku NCZI. Občas sa neočkuje, občas sa neočkuje druhá dávka. Cez víkend sa neočkuje - wtf? Keď ste prihlásený, občas sa minú vakcínu a musíte sa objednávať znovu. na termíny, ktoré niesú. a keď sú, taks a vypisúujú náhodne, takže najlepšiu šancu majú uznámy admina NCZI.

Nikto nevie, koľko skutočne vakcín dorazilo na územie Slovenska. Keďže nie je použitý systém registrácie k budúcemu očkovaniu, nikto nevie, aké sú veľké skupiny obyvateľov v rámci 11 stupňového systému fáz (prioritných skupín). (Systém registrácie navrhujem v tomto texte: Registrácia k očkovaniu pre občanov – náčrt a úvaha z 18.1.)

Je len a len v našich silách, aby ľudia neumierali na covid-19

Je v našich silách zorganizovať vakcináciu, aby bola maximálne možne rýchla, aby sa vakcína dostala ku každému z 3,3 milióna obyvateľov Slovenska v maximálne najkratšom možnom čase.

Neexistuje dnes iného imperatívu. Jediným imperatívom je tlačiť a tlačiť na produkciu vakcín (EU), tlačiť na logistiku (ministerstvo zdravontíctva SR)

Preto je tak kriticky dôležité, aby sme poznali aktuálne počty dávok, ktoré dorazili na územie Slovenska. Aby bol vyvíjaný spoločenský a politický tlak. Lebo ide o ľudské životy, nie že nie.

Každý ďalší deň smrteľne ochorie v mojom rodnom Československu 170-210 ľudí, na ktoré existuje 100% prevencia - vakcína. Na Slovensku je to 50-100 ochorení na covid-19 vo verzii smrteľná choroba.

Rýchlosť použitia každej jednej dávky, je pre mňa jediná možná - maximálne do 5 dní od príchodu na územie Slovenska musí byť dávka vakcíny pichnutá do ramena alebo zadku.

5 dní na minutie je v silách logistiky liekov na Slovensku.

Jedinou limitujúcou neznámou sa tak stáva schopnosť firiem dodržať nakontrahované počty. Našťastie, je to mimo dosahu dream teamu liekovej politiky ministra Krajčiho. Je to v rukách EU-komisie a jej GR Sante.

Slovensko, ako každý očkujúci štát, má teraz špecifické iniciačné obdobie, keď sa prelínajú doznievajúce infekcie nezaočkovaných a ochrana zaočkovaných. Čas pracuje pre nás, keďže plynie len jedným smerom. V istý moment môže byť na danom území nula nezaočkovaných a 100% chránených. Toto sa skladá z 70-99% zaočkovanch a zvyšok, čo nemôže byť očkovaných, bude chránených kolektívnou imunitou.

Izrael nateraz potvrdzuje dokonca vyššiu ako 95% účinnosť vakcíny Cominarty inj. Teda, zo 100 zaočkovaných ich 95 na 100% nebude mať žiadnu, nie to smrteľnú verziu choroby covid-19.

Aj keby mal, a to nemá, vírus CoV-SARS-2 100% infekčnosť (ideš okolo a chytíš to na 100% ako osýpky), tak pri preočkovanosti populácie 95-99% sa dostávame k 100% kolektívnej imunite. Keďže je infekčnosť vírusu CoV-SARS-2 významne menšia, na kolektívnu imunitu nám stačí 70% preočkovanosť populácie. O infekčnosti britskej či juhoafrickej verzie je dnes známe len to, že je vyššie. Kvantifikáciu som nikde nestretol, čo samozrejme neznamená, že neexistuje.

Po úvodnom hektickom očkovaní nastane obdobie trvalého spolužitia s vírusom CoV-SARS-2. A ak budú stále platné horeuvedené parametre účinnosti očkovania, tak sme prinajhoršom na úrovni osýpok alebo tetanu. Na Slovensku za posledných 20 rokov nikto neumrel.

Vakcína naozaj je sloboda.

Je len otázka jednotiek rokov, aby pri udržaní takto vysokej preočkovanosti, sa nie len výskyt smrteľnej verzie ochorenia covid-19 , ale aj výskyt vírusu CoV-SARS-2 dostal na nulu na konkrétnom území. V ráde pár desiatok rokov potom na planéte Zem.

To sú zatiaľ všetko známe fakty.

Z týchto faktov vyplýva, že dnes naozaj je jedinou prioritou, jediným imperatívom logistika očkovania na území Slovenska.

Preto ešte raz pripomínam tento graf:

Neprichádza do úvahy, aby sa modrá krivka skutočne podaných vakcín odchýlila pod oranžovú krivku počtu dodaných dávok vakcín na územie Slovenska.

Každý milimeter odstupu znamená ďalší a ďalší deň so 50-100 mŕtvymi na Slovensku.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.