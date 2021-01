23 293 675,46 € vyhodil Krajči von oknom odmietnutím hlasu odborníkov na liekovú politiku

Pod tým oknom stáli farmaceutické firmy, poklonili sa a odkráčali žúrovať. Sú len dve možnosti - alebo budeme robiť liekovú politiku správne a potom bude etická a morálna. Alebo budeme robiť liekovú politiku na Krajčiho.

Bol som sa pozrieť, ako ide štátna charita. Rozdali 86 115 tisíc a väčšina išla na projekty Ľudia ľuďom.

V zásobe majú pripravený ešte niečo vyše 600 000€. Tak si hovorím, pozriem si tie "najdrahšie" projekty z oblasti zdravotníctva.

Pomoc pre Elišku - Liek ZOLGENSMA za 2 milióny eur.

Vyzbierať financie na podpornú liečbu oxygenoterapiou v hyperbarickej komore a rehabilitácie v kúpeľoch. - 10 000 €

Zabezpečiť financie na liečbu kmeňovými bunkami v Mexiku pre Martinku. - 20 000€

Cieľom výzvy je vyzbierať na operácie do Bostonu, kde ako jediní operujú deti s komplikáciami ako má Sebastián. - 800 000€

Cieľom výzvy je pomôcť Alexovi postaviť sa opäť na nohy! Darované peniaze budú použité na rehabilitácie v špecializovanom rehablitačnom centre, bezbariérové prispôsobenie domu a rehabilitačné nástroje na doma, ktoré môžu Alexovi pomôcť zlepšiť jeho zdravotný stav - 25 000€

absolvovať kupeľný pobyt v Klimkoviciách - 3400€

Mám pokračovať? Zatiaľ som na 2 848 400€, ktoré by sa niekomu hodili na medicínske účely. Prešiel som len zlomok zlomku výziev.

Tak si predstavte, že ja mám pre vás k dispozícii 23 293 675,46 €

Nesrandujem o vážnych veciach, naozaj si nerobím žarty. Pretože vážnou vecou je, že minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Marek Krajči vyhodil týchto 23 293 675,46 € von oknom. Pod tým oknom stáli farmaceutické firmy, ktoré ich radi prijali do svojho badžetu.

Ako sa to stalo? Čítajte dva predchádzajúce články:

Dnes si trilógiu dokončíme.

Nastavenie slovenskej legislatívy automaticky spúšťa znižovanie úhrad financovaných zo solidárneho zdravotného poistenia v momente, keď príde na trh generikum. Toto sa stalo na jeseň 2020. Výsledkom tohoto automatu je:

povinnosť generickej firmy ponúknuť pre MZ cenu na úrovni 55% doterajšej úhrady automatické zníženie úhrad na úroveň cien generika všetkých ostatných liekov s rovnakým medicínskym prínosom (v spoločná úhradová skupina) firmy sami od sebaza všetky (aj tie pôvodné) ponúknu nižšie celkové ceny, len aby pacienti kvôli doplatkom neodišli ku konkurencii - k lieku s rovnakým prínosom ale bez doplatku výsledkom je rozdiel úhrad medzi decembrom starého a januárom nového roka a rovnako nízke doplatky pacienta nižšie úhrady znamenajú úsporu solidárneho systému v jednom segmente, čím sa uvoľnia peniaze na financovanie iného segmentu liekov či zdravotníctva nezmenené doplatky pacienta po tom, ako firmy doladia svoje ceny na, teraz už, konkurenčnom trhu.

Doplatky máme rovnaké, pred aj po. Rýchlym prieskumom mám zistené, že firmy už v decembri 2020 aktívne avizovali, že svoje ceny upravia. Rýchlym prieskumom v januári 2021 mi lekárnici potvrdili, že firmy naozaj ponúkajú lieky za nižšie ceny prispôsobené tak, aby bol doplatok čo najnižší. Je tam ešte pár anomálii, ale tie sa behom mesiaca doladia.

Kde ostali solidárni platcovia poistného?

V roku 2020 bolo vydaných celkovo cca 742 tisíc krabičiek s rôznym počtom balení, rôznou silou v balení 4 liekov zo skupiny NOAK. Pri uplatnení maximálnych cien by bola úhrada poisťovní za tieto lieky v roku 2020 56 935 741,89 €

Príchod generika a tým vykonaná revízia úhrad by pri rovnakom počte a štruktúre balení vykázal v nových úhradách náklad solidárneho zdravotního poistenia v hodnote 33 642 066,44 €

Solidárne zdravotné poistenie by tak medziročne ušetrilo -23 293 675,46 €.

Ako som opísal v článku Ak chcete plnú úhradu, stačí vyroniť pred ministrom Krajčim krokodílie slzy, on sa rozhodol ignorovať sumu -23 293 675,46 € a vyhodiť ju von oknom.

Sú len dve možnosti - alebo budeme robiť liekovú politiku správne a potom bude etická a morálna, bude od ľudí k ľuďom.

Alebo budeme robiť liekovú politiku na Krajčiho, teda od ľudí pre farmaceutické firmy, v záujme farmabiznisu.

Pár osobných poznámok

Keď som si to na nečisto trénoval pred manželkou, tak sa ma opýtala: "A to na tom ministerstve si nik nevie spočítať tak ako ty? A ty to robíš pomaly viac času ako venuješ práci a ani ti za to neplatia.".

"Ja neviem, priateľka moja. Asi tam nie je nik, kto by tomu rozumel. Je tam veterinár pôvodom z farmabiznisu. Potom je tam religionista, čo nebol schopný dodať žiadne vyčíslenie svojich pocitov."

Priatelia, na druhú časť otázky mojej manželky nemám odpoveď. Áno, je to tak. Tých 23 miliónov som pre solidárnych platcov ušetril zadarmo. Ani len tú posranú dozornú radu nemá z toho. Za 23 miliónov by mohli stránku Ľudia ľúďom zrušiť, lebo by vysporiadali skoro každú výzvu.

Nadácia Dobrý anjel pomohla v roku 2019 celkovo 35281 rodinám a rozdali 5 355 285,61€. Úspora -23 293 675,46 € v roku 2021 by umožnila 4x väčšie dobro, ktoré sanuje Dobrý anjel namiesto ministerstva práce a sociálnych vecí, keď podporuje rodiny detí liečiacich sa na onkologické choroby, ktoré prepadli štátnou sociálnou sieťou.

Minister Krajči jedným podpisom vyhodil 23 393 657,46 von oknom, pod ktorým stoja farmaceutické firmy. Peniaze solidárnych platcov nedostanú ani sestry, ani lekári-špecialisti, ani nepôjdu na zahraničnú liečbu. Odnesú si ich k svojim matkám farmaceutické firmy, ktoré už v decembri deklarovali, že sú ochotné tieto peniaze nepýtať.

Cesta k "sociálne únosným doplatkom za lieky" je vydláždená 23 miliónovým peklom. Kašlite na to a posledný na MZ zhasnite. Liečiť budú farári, liekovú politiku tam už robí religionista.

Pod čiarou: Počas písania tohoto článku, v pondelok 25.1.2021, som sa dozvedel, že dvaja inžinieri, inžinier-kresťan Heger a inžinierka-matka Šebová idú rozkopať celú liekovú politiku. Keď nabudúce magister-otec Boris Kollár prisľúbi peniaze solidárnych platcov za liek za 2 milióny eur, tak nech sa pozrie do zrkadla, kto to bol, kto rozdupal liekovú politiku, ktorá mu na zlatom podnose chcela priniesť 23 393 657,46€.

Pod dvomi čiarami: Aké býva nálezné? Podľa § 40 ods. 11 zákona o ochrane pamiatkového fondu pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Ja som skromný chlapec z dediny, mne stačí 59 320€, teda 0,25% z nájdenej sumy pod oknom ministerskej pracovne doktora Krajčiho.