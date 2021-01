V mene propagandy MZ zabudlo, že v októbri poverilo, zadalo a vyberalo testy od RapiGen

Ministerstvo zdravotníctva ich nákupom testov poverilo, ministerstvo zdravotníctva stanovilo, ministerstvo zdravotníctva vyberalo... Matovič vie, že si ľudia nepamätajú, že nečítajú, že nevedia porozumieť textu.

Správa štátnych hmotných rezerv, ako napovedá správny a celý názov tej inštitúcie, rieši len a len spravovanie. Od objednávania, cez uskladnenie, kontrolu kvality počas uskladnenia až po vyskladnenie.

SŠHR je trápna výkonná organizácia bez akejkoľvek rozhodovacej právomoci. Čo jej neprikáže zákon, alebo čo jej neprikáže nejaké ministerstvo vymenované v zákone o správe štátnych hmotných rezerv, to táto inštitúcia neurobí.

Ak by sme hľadali dokonalý vzor trápnej úradníckej oddanosti byrokratickým bohom, SŠHR by bola dokonalým príkladom.

Toto vie skoro každý, kto sa niekedy zaoberal štátnou správou. Aby SŠHR niečo nakúpila, musí dostať príkaz. Musí dostať zadanie. Musí dostať informáciu čo má robiť. Oni už potom vedia ako to spraviť. Ale rozhodne nevedia čo.

Ministerstvo zdravotníctva ich nákupom testov poverilo piatok 9. októbra...

....

Nejasnosti sú aj ohľadom špecifikácie testov. Minimálne požiadavky na testy stanovilo ministerstvo zdravotníctva v zadaní. Od výrobcov sa požadovalo, aby testy dosahovali senzitivitu aspoň 93 percent a špecificitu aspoň 99 percent.

...

Komisia, ktorá vyhodnocovala obstarávanie, kontrolovala plnenie podmienky podľa príbalového letáka testov. Boli v nej aj odborníci ministerstva zdravotníctva a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.Pri nákupe prvých testov sa štát nesprával ako dobrý hospodár, k druhému nákupu prizvali aj nás "V technickej správe Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je pre RapiGen uvedená najvyššia senzitivita 90,9 %. Nie sú tak testami kategórie 1 s veľmi vysokou senzitivitou," uviedol pre agentúru SITA rezort zdravotníctva. Komunikačný odbor MZ SR zároveň dodal, že obstarávanie uvedených testov nerealizovalo ministerstvo zdravotníctva. Testy RapiGen plánujú vyskladňovať aj naďalej | Nový Čas

Je to ako z veľkej knihy propagandy.

Je v tom zmätok - ide o nákup z októbra, alebo ten nepodarený z decembra? Alebo nebodaj z januára, kedy sa nič nenakupovalo, len testy prišli? Nelogické požiadavky na ministerstvo hospodárstva, aby robili robotu ministerstva zdravotníctva, teda rozpútanie chaosu v kompetenciách.

Je v tom kopec cudzích slov, názvov firiem a produktov o ktorých nikto nič nepočul. Antigény sa miešajú v testoch aj očkovaní, do toho chlieb s cibuľkou, únava a bezmocnosť z nezodpovedného konania tých druhých.

Sú v tom emócie o umieraní, o falošne negatívnych, čo nevediac nakazia naše babičky.

Ani pes by to nežral.

Tak nám už konečne dajte pevný oporný bod pre naše životy!

Mág marketingu vidí hladných a smädných. Tak im dá napiť svojej medicíny. Bolo to tak na úvod 20. storočia, v 30. rokov 20. storočia, bolo to tak aj v 1946-48, bolo to tak aj v 1970. A bolo to tak aj na začiatku roka 2020.

Viete priatelia, všetci tí Leninovia, Hitlerovia, Gottwaldovia, Husákovia a Matovičovia, LePenovia, Kotlebovia, Kollárovia a.Burešovia a ďalší marketingový mágovia (vždy na niekoho zabudnem) majú jednu vec spoločnú. Nakoniec sa ukáže, že za nimi ostalo len kopa mŕtvych a prázdnych nezmyslov.

Možno by sa mohol Igor Matovič opýtať svojho ministra, prečo sa stal ministrom. Možno zistí, že to bolo len omylom.

Omylom, rovnako ako omylom sa ocitol na služobnej ceste Štátnej dumy. A len omylom chválil kvalitu ruských volieb.

Omylom, rovnako ako omylom postavil pána Kolníka do pozície najsilnejšieho muža ministerstva.

Omylom, ako sa stal ministrom, ktorým byť nechcel.

Omylom, ako omylom zadali, špecifikovali a vyberali testy od RapiGen.

K slobode patrí aj zodpovednosť niesť si následky svoje voľby z 29.2.2020. Tak verím, že každý, kto včera nekritizoval chlebík so soľou a cibuľkou volil OĽaNO. A je tomu rád.

Leda že by nie. Teda vlastne áno, ako hovorí matematika. Matematika, ktorá už málokoho zaujíma, obzvlášť je bez záujmu u premiéra a epidemiológov ministra Krajčiho, ale je základom všetkého.

Keď budete hľadať viníka, počkajte, až budú nastavovať zrkadlo. Keď budete hľadať vynníka, venujte aspoň tých 6 minút googleniu, počas ktorých sa dostanete k faktom.

Na Leninove chôdze chodili davy, Hitler, Gottwald, Kollár, Kotleba, Matovič, a.Bureš, LePenová - tí všetci uspeli vo voľbách. Slobodných a demokratických voľbách nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Tak ako tí čo sú v kolóne tvoria tú kolónu. Tak ako tí, čo sa boli sánkovať v davoch na Kolibe, čo stáli na vlekoch v davoch, čo navštívili neonacistiské mítingy biologické zbrane financované Ruskom.

Lenin mal svojho Trockého, Gottwald Slánskeho, Husák Dubčeka, Matovič má svojho Sulíka. Historia magira vitae. V mene marketingu.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.



Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky