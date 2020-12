Kvôli nákupu za 84 centov riskujete život v hodnote 1,2 milióna

Doma, medzi svojimi najbližšími je bezpečno. Uniknite vírusu do bezpečna. Sami sebe si obvykle dávame zákaz chodiť tam, kde by pre nás mohlo byť nebezpečnom.

Na Slovensku je zákaz vychádzania preto, že vonku pobehuje vírus a vy ho nechcete chytiť, doviesť domov, ochorieť a poniektorí z toho aj zomrieť.

Na Slovensku je zákaz vychádzania preto, že toho vírusu je povonku tak veľa, že pravdepodobnosť, že si ho donesiete domov, ochoriete a poniektorí z toho aj zomrú je veľká.

Zákaz vychádzania dodržiavate preto, že nechcete doniesť vírus domov, ochorieť a poniektorí ho dodržujú aj preto, že nechcú umrieť.

Zákaz vychádzania dodržiavate preto, že tam vonku je niečo, čo vás tam doma môže zabiť.

Keď šoférujem, tak sa držím pravidla jara Filipa: "Ja sa neponáhľam, ja unikám".

Doma, medzi svojimi najbližšími je bezpečno. Uniknite vírusu do bezpečna. Sami sebe si obvykle dávame zákaz chodiť tam, kde by pre nás mohlo byť nebezpečnom.

Priatelia, tam vonku je teraz fakt nebezpečno. Tak prečo tam chodíte?

Naozaj máte len tú poslednú vypálenú žiarovku? Naozaj nutne musíte mať aj pomaranče, aj mandarinky, aj banány aj mango, aj papáju aj ananás? Naozaj musíte mať...?

Skúšať odrbať pravidlá, veď sa nikto nedíva, veď mám tú moc. Furt to niekto skúša a potom sa čuduje, že to zas nevyšlo. Nikdy to nevyjde! Zdorj: PRP: Všetci by chceli Dánsko, ale kúpiť si známku ani jeden, veď nie sú kamery | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo

Ale furtom to budete skúšať! Čo skúšate?!? Viete čo to stojí? Životy, priatelia, životy.

Pre vás, čo neviete počítať v jednotkách životov, pre vás mám koncenzom dohodnutú hodnotu roku života štandardnej kvality - je to 41 000€. Vynásobte rozdielom priemerného roku dožitia a vášho veku a máte číslo na porovnanie.

Kilo pomarančov podľa aktuálneho letáka Kauflandu stojí 0,84€. Ja mám ešte pár dní 46, takže podľa štatistikov ma čaká ešte 31,28 rokov života. ak by som umrel v plnom zdraví 77 ročného triatlonistu, tak by mal zvyšok môjho života cenu 31,28x41000€= 1 282 480€.

Tak si to porovnajte - 0,84€ verzus 1,2 milióna eur.

Počty nakazených rastú, to vám nič nehovorí? Napríklad, že mám pravdu, že. Zas.

Lockdown je o drastickom, zásadnom, funkčnom obmedzení stretávania sa a prelínania sa bublín. Čo nemajú v obchode na konci vašej ulice, to majú v hypermarkete. A to je dôvod, prečo zákaz vychádzania obmedzuje komodity. Aby sa obmedzila mobilita, miešanie bublín. Aby sa v tom hypermarkete lúčovito nestretli cesty stoviek inak od seba izolovaných. Aby si každý z nich išiel nakúpiť do najbližšieho obchodu a len životné potreby. .

Áno, zákaz vychádzania obmedzuje pohodlie.

Nie, zákaz vychádzania neobmedzuje nevyhnutné životné potreby, zákaz vychádzania nie je problém. Je to len obyčajné nepohodlie.

Všetci by sa chceli dožiť budúcich Vianoc 2021. Ale zostať doma kvôli 1,2 miliónu eur, ani jeden. Čo vám na to mám povedať, priatelia moji?

Ak chcete vedieť, čo je to skutočný problém, zájdite si do Terezína alebo Treblinky. Mali tam všetko, aj mor, aj svrab, aj kiahne, aj smrť.

Sigmund Wollman, noční vrátný, při mém výbuchu vzteku tiše seděl na své židli, kouřil a pozoroval mě zarmouceným pohledem. … Jediná osoba, kterou v práci vídá, jsem já – jsem noční narušitel jeho snu. Naše směny se o hodinu překrývají. A zase tu otravuju. Hlasitá bojová jednotka o síle jednoho muže. „Už jsi, Fulčume, skončil?“ „Ne. Proč?“ „Pozlouchej, Fulčume. Pozlouchej mě, pozlouchej mě. Víš, co s tebou není v pořádku? Nejde o buřty a zelí a nejde o šéfa, o kuchaře ani o tohle místo.“ „Tak co se mnou není v pořádku?“ „Ty si, Fulčume, myslíš, že všechno víš, jenže nerozeznáš rozdíl mezi nepohodlím a problémem. Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům – tak to je problém. Všechno ostatní je nepohodlí. Život je nepohodlný. Život je hrbolatý. Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. A taky nebudeš tak otravovat lidi. Dobrou noc.“ Zdroj: FULGHUM, Robert. Ach jo: některé postřehy z obou stran ledničky. Vyd. 3., v Argu 1. Praha: Argo, 1996, s. 90. ISBN 80-7203-043-4.

Zdroj: Zamneď: Ako keby nebolo dosť chorôb | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo

Ja som na rok 2051 celkom zvedavý.

Autor farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky