RNA vakcíny z nás robia fermentačný tank na jej výrobu

Bojový stav vyžaduje dvoch. V prípade chovid-19 je na jednej strane nový koronavírus a proti nemu stojí ľudský imunitný systém. Je to boj doslova a do písmena na život a na smrť

Základnou zbraňou ľudského organizmu je komplex bielych krviniek a chemikálii. Biele krvinky sú biele krvinky, tie nechajme na chvíľu na pokoji spať, vrátime sa k nim v pravú chvíľu. Pozrime sa na tú chémiu. Tie chemikálie voláme protilátky.

Slovo proti-látky indikuje, že sú to chemikálie, ktoré sú proti niečomu. To niečo, to sú zas iné chemikálie (antigény), ktoré sú súčasťou druhej strany - agresora, teda nového koronavírusu.

Náš imunitný systém dokáže vytvoriť špeciálne zbrane až keď prvýkrát stretne nepriateľa. A to chvíľu trvá. Nepriateľ sa množí, posiluje svoje šíky a náš organizmus ešte len vyvíja cielené zbrane.

Občas sa stane, že medzičasom organizmus umrie skôr, ako je príprava protilátok organizmom dokončená. "Stará dobrá" Ebola - nešíri sa veľmi, lebo kým pacient pešo dôjde z dediny do druhej, umrie skôr.

Tak sa múdre hlavy dali dokopy a nie je prekvapenie, že to bolo na planéte Zem, (inšp. Pelíšky) a vymysleli vakcináciu. Teda riešenie, ako pripraviť celý imunitný systém na boj skôr, ako bude neskoro.

Koncept je jednoduchý - dáme telu v dobrých mierových časoch, teda zdravému telu v kondícii, okoštovať, oňuchať, ohmatať, poobzerať a popočúvať vzorku agresora. Teda dáme telu šancu, aby si dopredu a do zásoby pripravilo cielené zbrane.

Sú dve možnosti, ako vygenerovať, vyrobiť "kus vírusu na okoštovanie"

Prvá možnosť je - in vitro - teda v skúmavke. Teda vonku mimo ľudského tela. "Skúmavka" môže mať aj veľkosť 100 litrového fermentačného tanku, kde plávajú baktérie, ktoré vyrábajú bielkovinové kusy vírusu. Túto zmes potom "odstavíme", vyčistíme práve a len to, čo potrebujeme, naplníme do jednorázových striekačiek, zabalíme a expedujeme lekárom, nech opichajú pacientov vakcínou. Podobne môžeme pripraviť aj kusy, útržky, RNA, alebo akejkoľvek inej chemikálie, na ktorú zareaguje imunitný systém vytvorením protilátok a k nim celej zvyšnej suity cielených zbraní proti novému koronavírusu.

Druhá možnosť je - in vivo - teda v tele človeka. Teda, že do tela pichneme celú funkčnú RNA (nie vírusu, ale nami pripravenú špeciálnu výrobnú matricu), ktorú následne prijmú nejaké bunky nášho tela, ako by to bola naša RNA a tak naše bunky nasyntetizujú podľa tejto podstrčenej RNA matrice potrebné bielkovinové kusy vírusu.

Sám človek svojím telom odrobí tú robotu, čo v predošlom príklade prebehla v tom fermentačnom tanku. Presne takto sa totiž množia aj vírusy v tele. Je to úplne bežný jav. To je vlastnosť vírusov, že sami o sebe sú to len zhluky chemikálií a na svoje množenie musia použiť organely (telo má orgány z buniek, bunky majú organely z chemikálii) buniek hostiteľa. Svine jedny parazitické.

V prvom prípade je v tele človeka len tá chemikália, na ktorú má vzniknúť komplexná imunitná bojová príprava. V druhom prípade potrebujeme, aby na tú našu matricu-RNA (čo sme podstrčili) imunitná príprava nevznikla (aby telo nezlikvidovalo matricu na výrobu skôr ako k výrobe dôjde) a naopak, aby telo zareagovalo imunitnou odpoveďou na produkt - bielkovinový kus podobný koronavírusu.

V prvom prípade dodávame do tela rovno akčnú jednotku stimulujúcu náš imunitný systém k akcii. V druhom prípade dodáme do tela "pro-drug", teda niečo, z čoho až v tele vznikne samotný liek, v tomto prípade samotná účinná zložka vakcíny.

Vo farmácii je to bežné, dokonca najstarší liek - aspirín - kyselina acetylsalicilová je sama o sebe neúčinná. Až zmetabolizovaním v tele sa premení na aktívnu molekulu (salicilát), ktoré potom vstupuje do biochémie organizmu a tak vyvoláva svoje účinky. Chudinka kyselina.

Po pichnutí vakcíny injekciou teda trvá pár dní až 1-2 týždne, kým prebehne celý komplex akcii nášho imunitného systému. Výroba zbraní a zorganizovanie armády do akčných jednotiek chvíľu trvá. Je to komplexná, fakt zložitá akcia, preto sa tomu hovorí systém, teda imunitný systém.

Nabudúce pokračovanie - o fungovaní DNA a tráviaceho traktu pri likvidácii odpadu. A možno dôjde aj na to, prečo nás musí sestra opichať, prečo nestačí tabletka.

Autor farmaceut, je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky