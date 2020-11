Základné informácie o výrobe a fungovaní vakcíny na Covid-19

Trápi vás, že vakcína na aktívnu imunizáciu voči covid-19 je DNA/RNA vakcína? Nuž, v mäse na nedeľnom obede je viac DNA a RNA ako v milióne dávok vakcíny.

Normálne jú strávime. Pri prvom prechode krvi pečeňou z tej RNA/DNA neostane kameň na kameni.

Neexistuje dnes žiadna liečba, ktorá dokáže zabezpečiť prepis ľudskej DNA.

Čosi malé sa darí pri tej liečbe v cene 2 milióny eur za dávku pre deti so svalovou distrofiou. A aj u nich je treba po 10-15 rokoch (ak sa vôbec dožijú) aplikáciu opakovať, lebo samo telo tie zásahy v každej ďalšej generácii buniek eliminuje viac a viac.

Naopak, ak by sa niekomu podarilo vyrábať liek meniaci DNA človeka v každej jednej bunke tela a stála by 4€, Nobelova cena by bola len víkendovka z mnohých oslavných akcii.

Princípom všetkých vakcín, ktoré sa dnes pripravujú je dodať do tela na okoštovanie/oňuchanie nášmu imunitnému systému nejaký zaujímavý kus koronavírusu.

Buď kus obalu (to sú bielkovinové vakcíny), alebo kus RNA/DNA toho vírusu, alebo niečo, čo je síce iné ako vírus, ale vyvoláva úplne rovnaký výcvik nášho imunitného systému ako kusy vírusu.

Za starých čias sa tie kusy virusu robili tak, že sa vírus, alebo baktéria "prizabila", aby neškodila, ale ešte vyvolala imunitnú odpoveď. Veľa rizík, silné nežiadúce účinky. U jednej šarže detskej obrny dokonca vyvolala vakcína rovno ochorenie. Málo prizabili.

A z tohoto sú potom tie mýty.

Dnes tie kusy vírusu celý vírus ani nevideli. Rovno sa vyrábajú len a len tie kúsky, čo treba.

No a keďže tie kúsky sú bielkoviny alebo RNA, tak najjednoduchšie je naučiť nejakú užitočnú baktériu, aby jedla aminokyseliny a vylučovala kúsky vírus ako odpad. Doslova.

No a na to, aby sme to túto našu baktériu naučili , musíme sa zahrať s jej DNA, takže nakoniec má táto baktéria, čo vyrába základ pre našu vakcínu, rekombinantnú DNA. Spojenú svoju (bakteriálnu DNA) a kus DNA, čo kóduje výrobu vakcíny.

Do vášho slovníka vakcinácie: Rekombinácia - schopnosť, vlastnosť opätovnej spájateľnosti, kombinácia určitých jednotiek, prvkov, látok.

Keďže DNA sa množí ako keď sa pečiatka otlačí na papier, stačí nám jedna matrica, jeden prototyp tej rekombinantnej DNA a ďalšie bakteriálne dcéry si to už odovzdajú z pokolenia na pokolenie.

Čo je pre baktériu odpad na vylúčenie, je pre nás záchrana ľudstva. Vyčistíme, zabalíme do injekčnej formy, pribalíme striekačku a hajde k ľuďom.

Už aby to bolo.

