Pár tisíc ľudí sa vydali za fatamorgánou, lebo im nik neponúkol pohár vody

Títo ľudia sú smädní, hladní, biedia na vyprahnutej púšti a potom sú ochotní počúvať aj neonacistov aj komunistov. Oni ich počúvajú, lebo sú jediní, ktorí im ponúkajú nádej na pohár chladnej sviežej vody. Je to ale len piesok.

Ľudia sú lační, priam vyprahnutí a túžia po dúšku povzbudivého slova. A od Matoviča dostávajú len nezmyselný slovný guláš. Opatrenie stíha opatrenie, nedokážu sa v tom orientovať, cítia obavu, že stratia krok so zmenami a nejaké gumové hovädo ich bude na ulici popoťahovať, že nedodržali nejaké dve sekundy platné pravidlo.

Nie, nemôžeme sa, my členovia SaS, my politici tejto vládnej koalície čudovať, že sa tak občania cítia. Nejako to zariadime, nejako to nakoniec dopadne, rýchlokvasené nápady sa utrasú, spiaca panna na MZ nakoniec nejaký ten pokyn vydá alebo ho zastúpi Naď či Mikas.

Takto však riadenie štátu nemôže fungovať. A my sme súčasťou tohto štýlu riadenia životov 5,5 milióna ľudí.

Priatelia spoluobčania, aj my politici v SaS toho máme plné brejle. Pot nám steká z čela, že ho nestíhame utierať, pri každodennom čítaní, čo je nového na Matovičovom facebooku. Rovnako nás to štve.

Áno, najľahšie je povedať, že veď občania si vybrali z 25% Matoviča a nám dali za naše najlepšie riešenia pre Slovensko 6,22%. Tak nech si to rovnako užívajú aj občania, veď so slobodnou voľbou prichádza vždy aj zodpovednosť. My si budeme bačovať na školstve, zamini a hospodárstve, prestrihneme nejakú tú pásku, liberalizujeme nejaké tie učebné osnovy a o pol piatej fajront, pôjdeme si zabehať od Tatier k Dunaju.

Nie! Najľahšie a najrýchlejšie riešenia stoja vždy za starú bačkoru. Výsledkom tohto pštrosieho postoja je tisícová účasť Obyčajných ľudí, tej základne, tých hlavných voličov Obyčajných ľudí. Títo ľudia sú smädní, hladní, biedia na vyprahnutej púšti a potom sú ochotní počúvať aj neonacistov aj kovaných komunistov. Oni ich počúvajú, lebo sú jediní, ktorí im ponúkajú nádej na pohár chladnej sviežej vody.

Áno, my politici SaS vieme, že za tým marketingom náckov, komunistov a smeráckych mafiánov je otrávená tekutina plná nenávisti, zabíjania, prenasledovania, likvidovania kariér a zbíjania majetku. Možno to vedia ja aj tí občania, čo sa na 17. novembra zúčastnili tej demonštrácie. Len podľahli marketingu. Podivným slovám, ktoré sa nezhodujú s obsahom.

Rovnakému marketingu, ktorý na občanov tejto krajiny vychŕlil Igor Matovič v podobe jedného videjka a debilnej ankety.

„Taký on proste je.“ – najvražednejšia veta v ústach politika vládnej koalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Sú to 4 slová absolútnej rezignácie.

„Aspoň tá SaS je jediná normálna v tej koalícii.“ – nádejné ale smutné slová našich rozrastajúcich sa voličov. V tej vete je totiž aj obžaloba, že si necháme na sebe drevo píliť, veď účel bol dosiahnutí. Ešte tie reštaurácie a bude do komplet.

O 3 roky príde reštavrácia

Koalícia demokratických strán je dnes jediná nádej pre Slovensko. Nie sme v luxusnom stave, keď medzi sebou súperia ľavicové a pravicové ideje. Nie sme v luxusnom stave, keď medzi sebou súperia liberálne a konzervatívne prúdy.

Veď si len všimnite – aby sa objavilo súperenie liberálov s konzervatívcami o vízie kam má smerovať táto krajina, museli to zariadiť strany spoločnej vládnej koalície samé.

Politická mapa Slovenska dnes obsahuje buď strany demokratickej vládnej koalície, alebo politické strany, ktoré nesmú v demokratickom ústavnom systéme existovať. Podnikateľské partie s hlasom podobných Ficovi, vyšumené podnikateľské partie pred bránami leopoldovskej veznice alebo totalitné neonacistické či komunistické karikatúry politikov.

Či chceme alebo nie, očistné úlohy demokratickej opozície musí na seba prevziať sama vládna koalícia. Nikto to za nás neurobí. My musíme robiť sami sebe korekčné mechanizmy demokracie. My, členovia vládnej koalície musíme byť tou alternatívou, ktorú vypočujú aj oponenti našej vlastnej vládnej koalície.

My, členovia vládnej koalície, musíme ad hoc, pri každom novom riešení, ponúkať riešenia, ktoré zahasia túžbu po pramenitej vode aj našim vlastným opozičným voličom. Ak to neurobíme, ak sa na nich vykašleme, ak ich vyženieme do pustého, prázdneho priestoru púšte bez ideí, bez vízii, napijú sa z prvého pohára, ktorý im bude ponúknutí.

Áno, je to šialené úloha, no takto sú dnes rozdané karty na politickej mape Slovenska. My sami musíme vyčistiť ten augiášov chliev, ktorý zaplňuje to, čo by v demokratickej krajine nebolo súčasťou parlamentarizmu, ale leopoldovskej väznice. My musíme ponúknuť zdravú a sviežu vodu demokratickej alternatívy k samým sebe.

Tieto 4 roky musia skončiť nulovým politickým ziskom pre dnešnú opozíciu. Nulou pre náckov, nulou pre hlasy podobné Ficovi či už pravé alebo nepravé. Nulou pre komunistické reminiscencie či bláznov na jedno použitie.

Vykročili sme zle!

Prvým signálom je 20% pre hlas podobný Ficovi. Pre stranu bez ideje, bez vízie pre túto krajinu. S jedinou víziou: Zobchodovať sa oligarchom a zachrániť sa v teple štátneho rozpočtu.

Druhým signálom je ten zástup žízniacich po demokratickej opozícii voči vláde.

Jedinou cestou k tomuto cieľu je, že naša spoločná vláda, bude vládou národnej jednoty. Igor Matovič, či chce alebo nie, musí pochopiť, že sa delí rovným dielom o moc so všetkými svojimi partnermi. Igor Matovič musí pochopiť, že vďaka jeho spôsobu budovania OĽaNO nemá on sám, ani tá politická schránka OĽaNO na to, aby riadil túto krajinu. Nemá na to odborne, personálne, ani osobnostne.

Táto vláda nemôže byť vládou Igora Matoviča ani Richarda Sulíka či Kollára (z mnohých toho mena) ani žiadnej politickej strany vládnej koalície. Táto vláda musí byť skutočne spolupracujúcou vládou pre Slovensko.

Slovensko nemá obvyklé, priemerné politické prostredie. O pol roka začne veľká očkovacia akcia. O trištvrte roka sa budeme musieť pozrieť do hlbokej studne ekonomiky Slovenska a verte mi, hladina bude prekliato nízko. O 1100 dní sa budeme musieť pozrieť do zrkadla politickej situácie a verte mi, nik z vás si nepraje viac ako ja, aby v tom zrkadle nesmrdelo ani len jedno percento pre režim Róberta Fica, neonacistov a kadejakých jednorázových hrdinov.

Dávno pradávno (tak okolo roku 2008) som napísal, že prvá vláda po Ficovi nebude ani ľavicová, ani pravicová, ani liberálna ani konzervatívna. Napísal som, že

Čokoľvek, čo sa podarí vykonať v prvých dvoch rokoch novej pravicovej vlády, nebude ani liberálne, ani konzervatívne a nebude to ani uspokojivé. Bude to prvá iterácia k normálnosti. Bude potrebné obnoviť úplné ekonomické základy kapitalizmu. Bude potrebné obnoviť úplné demokratické základy riadenia spoločnosti. Rovnako sa budú obnovovať základy slobody a základy solidarity.

Tých pár tisíc obyčajných ľudí, obyčajných ľudí Igora Matoviča, ktorých on stihol za 6-7 mesiacov hodiť cez palubu, ktorí prišli na neonacistické, Smerácke a komunistické protesty, títo obyčajný smädní ľudia to dnes Igorovi Matovičovi povedali svojou prítomnosťou: Spolupracuj! Inak sa vydáme aj za fatamorgánou z piesku.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.



Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky