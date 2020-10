Máme monotematický problém, potrebujeme monotematické nemocnice

Keď nemám dosť lekárov, použijem superkvalifikované sestry s praxou. Keď nemám sestry, použijem zdravotných asistentov. Keď nemám asistentov, naberiem dobrovoľníkov a monotematicky zaškolím.

Keď pacient krváca z tepny, vezmem do ruky akúkoľvek handru, čo je po ruke. Nie je chybou pacienta, že si roztrhol stehno 86 kilometrov od skladu sterilných obväzov a 326 kilometrov od cievneho chirurga. A nebudem nad tým diskutovať v komisii.

No nemám 3000 lekárov a 5000 sestier. A teraz čo? Napíšem, že nemám a idem spať?

Bojnice sa pýtajú čo majú robiť? No zobrať prvé ďalšie lôžko, trebárs aj z chirurgie, mala byť dávno pripravená odpoveď ministerstva v zmysle pandemického plánu.

Áno, to lôžko musí byť vypratané. Takže už pár týždňov mali byť NEkovidoví pacienti kumulovaní na jedno miesto, aby sa o nich nemuselo starať toľko personálu na toľkých oddeleniach.

Ešte nie je vypratané? Tak okamžite preformulovať niektorú z okresných nemocníc na výhradne NEkovidovú a vyzbierať pacientov.

Ak už beží systém reprofilizácie, tak ho treba aktívne riadiť. Posúvať do ďalších fáz.

Monotematické nemocnice - to je riešenie. A keď sa situácia zprehľadní, tak opäť návrat k špecializácii.

K monotematickým nemocniciam patrí aj monotematický personál. Keď máte 100x opakovanú činnosť, môžete ju na prvých 3 pacientoch naučiť aj cvičenú opicu a potom ju nechať podľa dozorom urobiť ten výkon 97x.

Keď to nerobíte, ale riadite a dozorujete, zvládnete pomocou 10 cvičených opíc obslúžiť 1000 pacientov. Stačí vám jeden dozorca, jeden profík v zálohe. A k tomu jeden "rendez vous" tím, ktorý obslúži špeciálne prípady v 10. takých nemocniciach.

Áno, cvičené opice nespĺňajú, rovnako ako tá handra z úvodného príkladu, minimálne personálne požiadavky v zmysle vyhlášky a zákona.

Zriadenie "poľnej" monotematickej nemocnice vo vysťahovanom stredoškolskom internáte je otázka 4 dní. Keď je lepšie riešiť to v stavebne inom priestore, vezmem športovú halu alebo výstavisko.

Koľko toho potrebujem? Svetový covidometer hovorí o 1% ťažkých priebehov z počtu nakazených.

Keď ľudia pochybujú, ukážte im, ako to robíte, ukážte im na... Pamätáte, ako som v lete napísal, že má ministerstvo ukázať na predvádzačke ako je pripravené?

Kto nepotrebuje na rozhodnutie dáta, aj keď ich dostane, tak s nimi nevie pracovať.

Samostatnou kapitolou sú "rekreačné zariadenia pre bezpríznakových pozitívnych", ktorí nemôžu, nechcú, alebo nevedia absolvovať "domácu izoláciu" v domácom prostredí, aby nenakazili ďalších príbuzných. Samozrejme na dobrovoľnej báze, ale aktívne ponúkať. Tam potrebujete jednu "zdravotníčku skautského tábora". LEBO DáTA HOVORIA, žE NAJVäčIEš OHNISKO Sú DOMáCE OSLAVY A RODINY.

Pamätáte si, ako umrela stará mama toho chalana, čo si priniesol na jar koronavírus zo zahraničia? Tak to je presne ten prenos v rodinách, čo teraz bež na Orave a na Hornom Spiši. Už vtedy som bol vytočený, že ho nevzali do nemocnice, lebo veď bolo jasné, že doma nedokáže dodržať izoláciu od ohrozených spolubývajúcich 65+ v spoločnej domácnosti.

Mikas si už svoje zdôvodnie k výpovedi napísal.

Nie, nebude to ďakujem, ďakujem, som zvyknutý. Nasratý som do biela, vytočený do vývrtky.

Náznaky skončili, treba jasné slová: Vyhoďte ho už do toho humna konečne. Aj so štátnym tajomníkom II. pre sekciu zdravia, o ktorom doteraz nikto nepočul.

