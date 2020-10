Zlyhanie riadenia nesmie viesť do diktátorského pekla, ale k oprave "testuj a izoluj"

Musí sa obnoviť fungovanie stratégie „Testuj a izoluj“. Vráťme sa späť na cestu vedeckého poznania. A to nám hovorí dookola len jedno: „Testuj a izoluj“ je dokázateľne fungujúca stratégia.

Je úlohou Matoviča a jeho OĽaNO, aby si trápili hlavičku, ako to spraviť v súlade s existujúcim právnym poriadkom. Mohli sa poradiť, ale on chce všetko dokázať sám.

Nekonečné aktualizácie právneho a nebodaj aj ústavného poriadku tak, aby sa právo chrániace občanov prispôsobovalo opatreniam Igora Matoviča (nie vlády) považujem za cestu do diktátorského pekla.

Máme prekážku v práve? Ha, zmeníme právo, máme predsa ústavnú väčšinu, povedal si Erdogan, Orbán ba dokonca sa vytiahnem pokojne aj Hitlera.

Opakujem, musíme obnoviť fungovanie jedinej overene funkčnej stratégie „testuj a izoluj“.

A: Zlyhaním riadenia, nie vlastnosťami vírusu, ale skutočne zlyhaním riadenia Úradu verejného zdravotníctva, zlyháva cielené dohľadávanie. Vymeňme riadenie zlepšime prácu hygienikov a nemusíme uplatňovať debilné plošné opatrenia. Doplňme dohľadávanie o prísne vymáhanie domácej izolácie.

B: Je len otázka schopnosti riadiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, aby bola úmrtnosť na úrovni promile. Vymeňme riadenie nemocničnej starostlivosti a zlepšime prácu a nemusíme uplatňovať debilné ústavné opatrenia na úrovni vojnového stavu. Musíme sa začať radiť o spôsoboch liečby minimálne v EU.

C: Antigénové testy prinášajú možnosť individuálnych a trhových princípov do testovania. Antigénové testy je možné použiť ako vstupenku do kritickej infraštruktúry v čase potreby.

Môžeme v existujúcom právnom rámci vynucovať podrobenie sa testovaniu pri konkrétnych udalostiach – vstup do nemocnice, do polikliniky, na hokejový zápas… Mnohé firmy sa radi zapoja. Nie, samé o sebe to nie je samospasiteľné.

Skombinujme fungujúce dohľadávanie, vymáhanie pohodlnej izolácie, nárazové plošné testovacie akcie na území zmysluplného rozsahu, antihoaxovú prácu a skutočné riadenie nemocničnej starostlivosti a máme významne účinnejší nástroj.

Testovať, testovať, testovať a pozitívnych dôsledne a v pohodlí izolovať.

Bez podpory ľudí v izolácii, ktorí jediní skutočne zabíjajú vírus a pomáhajú aj ostatným spoluobčanom sa nezaobídeme. Udelenie domácej izolácie ako trestu za neposlušnosť, ide presne opačným smerom.

Namiesto toto tu niekoho napadlo meniť ústavný právny poriadok demokratického štátu. Aby si nemusel lámať hlavičku pri naplnení svojho spasiteľského sna.

