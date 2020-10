V pandémii sú ľudia chorí. Chorí nechodia do práce. Keď práca stojí, kolabujú funkcie spoločnosti, napríklad nie sú teplé rošky. To je dôvod, prečo sa snažíme nemať epidémie.

Áno, testovaním zistíme, kto je bezpríznakový infekčný skôr, ako sa stanú dve veci:

Z niektorých bezpríznakových infekčných sa stanú príznakoví a zaľahnú do postele. Nebudú pracovať. Niektorí bezpríznakoví infekčný nakazia zdravých pracujúcich v okolí. Takže niekoľko ďalších prestane pracovať. Aktuálne platí, že R0>1,5, teda jeden nakazí 1,5 ďalšieho.

Úlohou testovania je izolovať. Nerobíme testovanie pre testovanie. Nerobíme testovanie ani pre modré oči Igora Matoviča. Testujeme preto, aby sme izolovali.

Áno, po testovaní musia pozitívni do domácej izolácie. Domáca izolácia znamená, že ani na krok z domu spolu so svojimi spolubývajúcimi v spoločnej domácnosti počas 10-14 dní.

Vďaka testovaniu stiahneme z obehu infekčných. Pri R0>1,5 to znamená, že keď do domácej izolácie stiahneme z obehu 2 infekčných, zachránime pre chod spoločnosti 3 spoluobčanov. Títo traja budú môcť byť tým dvom hrdinom v domácej izolácii, zabíjajúcim vo svojom tele vírus, 10 dní k ruke pri nákupoch.

Po 10 dňoch máme 5 krásnych, zdravých, výkonných a platných členov spoločnosti. Áno, testovanie sa oplatí.

A je úplne jedno, či je to diletanské testovanie na základe nezvládaného dohľadávania kontaktov, alebo kravská hromadná akcia. Je to testovanie, je to stále testovanie ako jediná dnes fungujúca stratégia, ako udržať spoločnosť v chode, ako bojovať s pandémiou a držať aspoň nerozhodný výsledok.

Politická odbočka: Keď to testovanie od leta tak zmršilo Krajčiho MZ a Mikasovi hygienici, musí to teraz Matovič zachraňovať. Mal to v moci riešiť za menších politických a finančných nákladov od leta. Čo tam tí dvaja ešte robia po tomto Matovičovom priznaní ich neschopnosti, vie len vánok z humna. Koniec politickej odbočky.

Nerozhodný výsledok je, že budú teplé rožky, ale niektoré zbytné biznisy nefungujú. Jedinou skutočnou zbraňou víťazov bude až vakcína.

Pod čiarou: Všimnite si, že je to pravicovo-liberálny text, takže žiadne vyhrážky či strašenie, ale pozitívna motivácia a lákanie pochopením. Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

