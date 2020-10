Nedostupnosť chrípkovej vakcíny, to je len nepohodlie, covidová by bol veľký problém

To čo sa udialo v prípade chrípkových vakcín je z pohľadu pacientov, lekárov a lekárnikov len jemné nepohodlie. Skutočný problém by to bol, ak by MZ rovnako laxne riešilo budúcu vakcínu proti covid-19

Vakcinácia proti chrípke počas pandémie covid-19 je jedným z nástrojov zmiernenia ťažkých následkov na zdraví a životoch občanov Slovenska.

Viete priatelia, toto všetko je aj tak len chvíľkové a drobné nepohodlie. Aj tie poruchy v riešení aktuálnych úloh sú naozaj len a len nepohodlie.

„Ty si, Fulčume, myslíš, že všechno víš, jenže nerozeznáš rozdíl mezi nepohodlím a problémem. Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům – tak to je problém. Všechno ostatní je nepohodlí. Život je nepohodlný. Život je hrbolatý. Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. A taky nebudeš tak otravovat lidi. Dobrou noc.“ http://politik.pilnik.sk/zamned-nad-rozdielom-medzi-problemom-a-nepohodlim/

Motivácia môjho poukazovania na tieto, z časového hľadiska, naozaj drobnosti je jediná: Byť absolútne, nie len maximálne, ale skutočne absolútne pripravení a dokonale zvládnuť budúcu vakcínu na covid-19.

To je HDP tejto krajiny na 3-5 rokov dopredu.

To je podoba fungovania slovenskej spoločnosti najbližších 3-5 rokov.

To sú naše životy a kvalita života našich rodičov v rokoch 2021-2026.

Keby mi išlo len a len o moje ego a moje osobné záujmy, tak ten humbuk, čo som minulý týždeň robil okolo chrípkovej vakcíny by som nerobil, nechal ich pekne prespať aj prípravu na zabezpečenie vakcíny na covod-19. A potom by som o 5 minút 12 poukázal na to, na čej strane je vina. Lebo tak sa dajú vyhrať voľby.

Nie, nepotrebujeme takých, čo sa len snažia nahnať strach a ukazovať na čej strane je vina. Takí vedia, že aj takým spôsobom sa dajú vyhrať voľby. Im nejde o vyriešenie ťažkostí, ktoré máme dnes na Slovensku. Im ide len o to byť zvolení. Len byť zvolení. To nám predsa nemôže stačiť ani v dobrých časoch. Potrebujeme ľudí, ktorí budú schopní prinášať riešenia. A potrebujeme schopných ľudí, ktorí dokážu tieto riešenia uvádzať do každodennosti. Áno, občas to riešenie bude debilné a občas sa implementácia nepodarí. Potrebujeme ľudí, ktorí si vedia priznať chyby, analyzovať ich a upraviť smerovanie. Čelíme naozaj vážnym problémom s charakterom a potrebujeme serióznych ľudí. Náš osud a naša zodpovednosť voči charakteru slovenskej spoločnosti nám prikazuje hľadať charakterných a voliť charakterných.

Preto som na stretnutí SaS, 1.10. v Banskej Bystrici informoval ministra zahraničia Korčoka o potrebe širokého zapojenia ekonomickej diplomacie do medicínskych otázok. Hovorili sme aj o predátorskom správaní niektorých krajín EU.

Úplne rovnako som:

Už v lete som upozorňoval na diery v testuj a izoluj.

Od 11.8. upozorňujem, ako sa nevyužíva dokument Pandemický plán

Už od jari hovorím, že to lieta vzduchom, takže rúška a sociálny dištanc...

Už v apríli som dal dohromady zoznam opatrení pre liekovú politiku štátu.

Všetko s predstihom, lebo tak velí základné pravidlo prevencie - byť preventívne opatrný. To znamená skôr ako sa to stane.

Potom som už len písal: Ďakujem, ďakujem som zvyknutý. Lebo nepočúvajú, nezaujíma ich svet za hranicou OĽaNO. Keby OĽaNO, ich nezaujíma nič, len ich vlastné tajné záujmy.

Budem strašne rád, ak moja aktivita a snaha poukázať na nečinnosť vetvy MZ štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej vyburcuje a aktivuje sekciu farmácie pod vedením MVDr. Mrvu. Kým vakcína proti chrípke je len jednou z mnohých ciest k eliminácii následkov pandémie, budúca vakcína proti covid-19 bude kľúčový nástroj pre návrat života do normálnych slobodných bezpečných koľají.

To čo sa udialo v prípade chrípkových vakcín je z pohľadu pacientov, lekárov a lekárnikov len jemné nepohodlie. Skutočný problém by to bol, ak by MZ rovnako laxne a bez znalosti detailov fungovania zákulisných, legislatívnych a trhových pravidiel zistilo, že sme na chvoste v dodávkach vakcíny proti novému koronavírusu.

Už dnes musíme byť aktívny v ponúkaní výrobných kapacít na našom území.

Už dnes musíme byť aktívny v strážení dračieho správania veľkých a bohatých krajín ako sú Nemecko, Francúzsko či Taliansko, ktoré sa už dnes snažia zakontrahovať maximum možného pre svojich občanov.

Už dnes musíme konať, aby sme o pol roka, o rok neboli prichytený s ochabnutým musculus depressor anguli oris (veterinár iste rozumie).

Ako som napísal už mnohokrát - lieky patria do rúk odborníka na lieky - farmaceuta. Aj lieková politika patrí do tej krásnej multiodborovej vedy zvanej farmácia.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.