V nedeľu vírus nepracuje, tak načo testovať

Prezidentka môže mať 110 príhovorov, aj každý deň dva, ak dnes je medzi nami 100-150 na 100% pozitívnych, ktorí o tom nevedia len preto, že cez víkendy sa netestuje poriadne.

Ak je R0=1,2 tak dnes týchto 100 ľudí nakazili úplne zbytočne 120 ďalších. Toto sú vaše čísla pán Mikas.

Sú výsmechom všetky tie fotky zo "strihania pásky" veľkokapacitných odberových miest, ak v sobotu a nedeľu nebežia na plné obrátky, aby boli pozitívni občania izolovaní čo najskôr ako sa len dá.

Sú totálnym výsmechom, ak je podozrenie, že v pondelok sa testujú odložené vzorky z minulého týždňa.

Absolútny knock-out vám dáva to vaše hranie sa na štátne a súkromné vo svetle informácie z UVN Ružomberok: "Dôvodom (zastavenia testovania samoplatcov) je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v regióne, ktorá plne vyťažuje Ústav klinickej mikrobiológie vo vojenskej nemocnici Na Liptove sú tak pre samoplatcov k dispozícii súkromné laboratóriá Alpha Medical v Likavke a Medicare." (Zdroj: Ružomberská nemocnica zastavila testovanie pre samoplatcov - SME | MY Liptov)

Citujem z verejného statuse novinárky N-ka z 22.9.: "A keď sa ich pýtam, či cez víkend skontrolovali dodržiavanie ich opatrení, odpíšu mi: "Okrem toho máme právo aj na oddych a rodinu, pretože celotýždňové vyťaženie pracovníkov je enormné."

Tak len oddychujte pán Mikas. Zaslúžite si oddych. A s interným pokynom komunikovať len cez hovorcu to ani neskúšajte. Už to dávno vieme, že ste jedinú fungujúcu stratégiu "testuj a izoluj" hodili do hajzlu.

Opatrenia ako králiky z klobúka

Pandemický plán? Je 49 dní od jeho zverejnenia. Ani len číslo fázy, v ktorej sa nachádza republika nebolo vyhlásené.

Pandemický plán má byť akýmisi zásobníkom, kam sa siaha pre jednotlivé opatrenia v závislosti od situácie. Bol vyrobený cez leto a publikovaný približne 11.8. Približne, lebo originálny zámer bol, že to bude neverejný dokument.

Dnes zasadá pandemická komisia, aby prijala nové opatrenia. Bude zasadať iste niekoľko hodín. A dumať nad niečím, čo malo byť počas 2 minút zacitované z dokumentu PANDEMICKÝ PLÁN PRE PRÍPAD PANDÉMIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pamätáte si, ako nám, členom zdravotníckeho tímu SaS odkázal Matovič, že sme nechceli MZ? Naša odpoveď bola, že pokojne si ho vezmeme, akurát vy, pán premiér ste pozabudli počítať. Boli ste to vy, kto povedal, že politická strana s odborne najlepším programom, bude masť vo vašom kabinete 3 (pôvodne len 2) ministerstvá.

Testuj a izoluj - ako to má vyzerať

No jo, asi napísala lepšiu rigorózku. Ja síce rigoróznu prácu nemám, ale zato som na fakulte dával na mikrobiológii pozor. Takže viem, ako sa šíri patogén lietajúci vzduchom a keď vidím jediný existujúci spôsob eliminácie, tak sa ho snažím presadiť.

Testuj a pozitívnych okamžite izolovať.

Jediné miesto, kde dnes dochádza k zabíjaniu vírusu je ľudské telo pomocou imunitného systému. Sú to hrdinovia, ktorí naozaj bojujú s vírusom. A je premárnenou energiou týchto hrdinov, ak nevediac pošlú do sveta ešte nezabité vírusy.

Fakt sú to občania s nulovým medicínskym vzdelaním, ktorí sú zodpovední za to, že sa správajú ako by nemali medicínske vzdelanie? Alebo len nasledujú príklady?

Marketing opretý o nič a o všetko

Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte, akurát sa trochu ukázalo, že ten marketing bol opretý o jedno veľké prázdno. Personálne, obsahové, ideové. Pardón, ideí je plné humno. (Ospravedlňujem sa, to sa nedalo odolať.) Hlavne byť zvolený, veď potom sa už uvidí, čo s tým. Tak ste včera uvideli, že ste to pokazili. Oni to napravia. Ako to testovanie a posilnenie hygienikov cez leto.

Ale čože, ja som len jednoduchý farmaceut, čo si dnes z nudy omietal sokel na dome. A opakoval si pri tom anorganickú chémiu zlúčenín vápnika.

Liekovú politiku už robí okrem veterinára, religionistu, politológa aj právnička. Vraj má trochu problém s generickým princípom, čo jej asi veterinár ťažko ozrejmí. Takže sa prichystajte na ďalšie vyhadzovanie peňazí solidárnych platcov von oknom za nič.

Ale veď nič, na dome mám ešte 3 strany s neopraveným soklom a treba aj jablká pozbierať. V medzičase se vyřádím při psaní postupů pro cezhraniční expedici eReceptů pro český SUKL. Na mé tabulce sortimentu expedovalo za těch 17 let tak odhadem 40-60% českých lékárníků. Teď bude tak 70-80% evropských receptů expedovaných v ČR podle mích doporučení. Mohlo by byť aj na Slovensku, nehovorte, že sa nesnažím tejto krajine niečo dať.

Sú to vaše nominácie a vaša zodpovednosť pán premiér, že neexistuje spolupráca OĽaNO so SaS na MZ. Veď ide len o zdravie občanov. Zdravotnícky tím SaS je na spoluprácu pripravený. Stačí o ňu požiadať. Je 21. storočie, tak iste viete ako.

Ja som introvert, mňa táto izolácia baví. Na jar, ak Boh a Avicena dajú, sa dám zaočkovať a bude po paráde. A čo vy?

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.