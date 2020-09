Nedokážeme to a ani to nikto nechce, aby sa zaviedla karanténa na vstup z ČR a AT

Prierezové zhodnotenie ostatných 3 mesiacov covidu-19 na Slovensku a blízkom okolí. Nazaj rozsiahly pohľad na to, čo sa udialo a čo sa ešte môže udiať do príchodu vakcíny.

Idú chýry, že k 14.9. sa bude prehodnocovať cestovná mapa. Bolo by z občianskeho a dokonca aj z epidemiologického hľadiska absurdné, aby sa nekoordinovali opatrenia krajín Slovnesko, Česko a Rakúsko.

A tým naozaj nemyslím zavretie hraníc na oboch stranách, či miernejšie - zavedenie povinnej karantény. Ako napíšem nižšie, občania sami jasne ukázali, že nechcú obmedzenia, radšej podstúpia riziká. Ako napíšem nižšie, smrtnosť ani výpadky z funkčnosti nie sú také, aby inštitúcie museli za občanov zasahovať nesystémovo, plošne radikálne.

Ak opatrenie na baterky, tak radšej nie

Ak len Slovensko zavedie jednostranne karanténne opatrenia musí potom čakať a čakať a čakať a čakať, či sa v druhom - postihnutom - štáte podarí stlačiť počty prípadov na podobnú úroveň ako máme my. Súčasne musí sám aktívne strážiť pohyb ľudí na hranici. Máme na to prostriedky? Sme schopný udržať príslušné funkcie hygienikov, keď dnes vyzerá testovanie takto?

Nie! Nalejme si čistej pepsi-coly, hygienici dávno nie sú schopní dosledovať v zmysluplnom čase kontakty a už vôbec nie sú schopní zabespečiť skutočné dodržajnie a vymáhanie karanténnych opatrení. Pamätáte? Jeden jediný Berka na žúrke zosmiešnil testovacie kapacity Bratislavy.

Počty prípadov sú v Európe na úrovni 33 prípadov na 100 000 obyvateľov (priemer posledných 14 dní, ECDC). Česko 19, Rakúsko 15, Slovensko 5. A to bez opatrení na hraniciach.

Uvalenie karanténnych opatrení na prichádzajúcich z ČR a AT znamená mať schopnosť postarať sa o vymáhanie izolácie v domácom prostredí počas 10 dní, prípadne po 5 dňoch negatívny test. Takto znie pravidlo v pandemickom pláne. Tak to dáva aj epidemiologický zmysel. Ak sa prichádzajúci nakazil doma ráno pred odchodom, práve na 5-8 deň má PCR test najvyššiu mieru presnosti. Akurát, že tá presnosť je na úrovni 20% nezachytených, teda falošne-negatívnych, zistili vedci v ÚeSÁ.

Nikto to nechce

Som presvedčený, že nárasty nakazených sú výsledkom ignorácie sociálneho odstupu občanmi a totálne zahodenej stratégie testuj a izoluj ministerstvom zdravotníctva pri nízkych číslach. Ukázalo sa, že spoločnosť nechce a nebude fungovať v nariadenom lockdowne.

Dokonca to nechce ani sám premiér a jeho šéf poslaneckého klubu Šípoš. Ako nám ukazovali fotky. Stačí jeden zlý pohyb, nabratie si zo spoločnej misky, jedno kýchnutie mimo výseč a zvyšní ľudia to celý čas robili úúúplne zbytočne. Výherné kurzy na výhru covid-19 letia k 1:1.

Koronavírus je v istej miere po nakazení smrteľný. Potreba uživiť rodinu a pri tom si užívať život je silnejšia, je nad silou, ktorou je schopný koronavirus zabíjať obete. Preto nie je možné uplatniť direktívne izolačné hygienické opatrenia používané pri oveľa smrteľnejších chorobách. Preto nie je smrteľná chyba nedodržiavanie sociálneho odstupu. A ani nie je smrteľná chyba, že vláda nie je významne direktivnejšia. Miera smrtnosti covid-19 takto zadefinovala mieru dobrého kompromisu.

Nie sú na to tvrdé dáta

Chcete aby sa vláda postarala, aby zatiahla roletu, aby vyvinula väčšie úsilie?

Ani charizma Churchilla by nepomohla, nie je to o čo oprieť. A máme si to vymýšľať, ako si Rusi v 1903 si vymysleli Protokoly sionských mudrcov, ako to potom so sionizmom dotiahol Goebels?

Za jún, júl august dohromady je smrtnosť v Európe (vrátane Ruska) 2,12% (dáta ECDC). Ten podiel ani nie je taký vysoký ako pri syfilise, heroinizme či záškrte, čiernom kašli či osýpkach, ak by tieto choroby boli v rovnakých počtoch.

Nie je tak nízky ako pri angíne či chrípke, takže nejakí mŕtvi tu sú. Ale málo. Ja viem, že to znie cynicky, ale tu hovorím o správaní sa spoločnosti ako celku, o priemernej ochote, o hranici, kde dôjde k strhnutiu davom, o hranici pri ktorej nastane prenastavenie osobných postojov.

Ak si pamätáte nežnú revolúciu - až keď už bolo jasné, ako to dopadne, tak začalo prezliekanie kabátov. Nie skôr. Musí sa to prehupnúť do kritickej hodnoty.

Trh a pravicové lákanie na benefity to zas zariadia

Jediná "inštitúcia", ktorej dnes záleží na nenakazení občanov sú firmy. Problém covid-19 je, že vypína zamestnancov na 10-14 dní až 28 dní z výkonu. Tým sa výrazne siaha na dividendu pre akcionárov. To si manažment nemôže dovoliť, takto prebudiť akcionárov z letargie.

V premorenosti sme na alebo už dokonca za hranicou, kedy sa priehrada pretrhne. Tým končí aj fáza, kedy som kritizoval ministra a hygienikov za netestovanie a neriešenie izolácie. Zastaviť nárast už nedokážu žiadne opatrenia zvonka, žiadna direktívna regulácia, akokoľvek by boli epidemiologicky správne. To by sme sa museli preignorovať až k totálnemu zrúteniu zdravotného systému.

Jediná sila, ktorá dokáže dnes zastaviť nárast a ustanoviť zmysluplný kompromis je už len správanie sa občanov z vlastného popudu, z vlastného osobného čisto egoistického záujmu. Ochrániť svoj zdroj príjmov, ochrániť svojich osobných blízkych v ohrozenej skupine 75+. Táto prirodzená sila je dosť silná, aby udržala dobrý kompromis. Jedinou podmienkou je, dobrá, rozumej kvalitná a dostatočná informovanosť, čo sa deje a čo funguje.

Až do vakcíny už len selektívne opatrenia

Sme úplne inde a je to dané počtami. Nemuseli sme byť. Ak nenastane u občanov prirodzená snaha o sociálnu izoláciu, ani najlepšie zvládnuté testovanie a super zvládnutý dozor nad dodržiavaním izolácie chorých a suspektných nepomôže. Lieta to vzduchom, počty sú potom nad sily akéhokoľvek štátneho alebo súkromného aparátu.

Samozrejme epidemiologicky správna alternatíva je zákaz vychádzania na 14-28 dní. Ani nechcem vidieť toho idiota s mocou, ktorý by to chcel zaviesť. (Jeden taký si ma chvalabohu na FB zablokoval aj sám.)

Takže: umývať ruky,

nosiť rúško kde sa len dá

a opúšťať zhluk 3 cudzích ľudí. A, po uvoľnení očkovania do používania, rýchlo preočkovať populáciu.

Potom nasadiť opačný smer. Prirodzene znížiť počty nakazených pomocou očkovania a po poklese na kapacitne zvládnuteľnú hodnotu nasadiť silné vymáhanie "testu a izoluj" na elimináciu posledných ohnísk. Za 2 až 7 rokov sa môžeme dostať na úroveň, v ktorej je výskyt osýpok dnes.

Akcie Lufthansy alebo Hiltonu by som dnes ešte nekupoval. Cestovanie z rozmaru bude ešte hodnú chvíľu len pre nás introvertov a takých je nás málo.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.