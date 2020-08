Čo má spoločné záchrana 1 človeka pred covidom na úkor 2000 a lieková politika?

Prichádza vlna populizmu, ktorá skrýva úspech lobistov, vyhadzovanie peňazí von oknom a pár zbytočne mŕtvych.

Z povahy covid-19 vyplýva, že keď sa dnes nebudeme zaoberať tým jedným nebožtíkom, tak o 14 dní nebude mať zmysel zaoberať sa inými príčinami úmrtia. Aké sú to ale náklady? Koľkým ľuďom musíme šliapnuť do života?

Prečítajte si článok o firme Kovyt a pochopíte, ako kolabuje spoločnosť, keď sa 2 milióny z 5 miliónovej krajiny počas 3 mesiacov vystriedajú na 14-28 dňovej na PNke.

Tak sa poďme pozrieť, čo to spraví so zvyškom spoločnosti, keď sa na záchranu aj jedného jediného života nevykašleme.

Kým to ale spravím, dám vám jedno ubezpečenie. Viete, ja sa celý život zaoberám analytikov medicínskych dát. Samozrejmosťou je pre mňa vyjadrovanie pravdepodobnosti úmrtia v percentách. Bežné sú čísla ako 1% z postihnutých umrie, alebo 12% ochorie a až z nich 1% má trvalé následky. ALE NIKDY nezabúdam, že ten z toho jedného percenta je na 100% mŕtvy. Koniec, šlus, finito, off, end of story. Naozaj na to nikdy nezabúdam, verte mi.

Tak poďme na to! Zachráňme Janka Filfaza!

Umrel nám človek na covid-19. Aby ich bolo čo najmenej, aby ním nebol o mesiac Janko Filfaz, o to dnes hráme pri všetkých tých opatreniach. Obvyklé je, že keďže tu hrozí SMRŤ, je nutné, aby sme sa poniektorí zaoberali tým, čo spraviť, aby sa nenamakal. Bacha na neho, je to sekáč.

Ochrániť týchto konkrétnych spoluobčanov pred smrťou znamená zabezpečiť, aby sa nemohli nakaziť novým koronavírusom. To tým vírusom, čo lieta vzduchom od úst k ústam.

Jedným z opatrení ochrany Janka Filfaza je uvalenie karantény na všetky kontakty okolo každého aktuálne nakazeného. Ak bol nakazený na svadbe, dáme do karantény 50 svadobčanov. Ak 20 svadobčanov medzičasom prišlo domov, dáme do karantény ich 30-40 detí, manželiek, manželov a ďalších spolubývajúcich v spoločnej domácnosti.

Už sme zasiahli do života 80-90 ľudí.

Ak 10 z nich pracuje v jednej pekárni na výrobu chleba, kde sa striedajú s 20 kolegami v trojzmennej prevádzke, tak sme zasiahli aj do ich životov. Tých 20 kolegov si musí rozobrať smeny medzi sebou.

Už sme pri 100-110 ľuďoch, ktorým sa hygienici serú do životov, len aby zachránili nášho Janka Filfaza.

Aj tak sa tej pekárni nepodarí vykryť plný výkon, takže znížia produkciu ma 70% bežnej produkcie. Kvôli tomu nesplnia kontrakt a 1 z ich 12 odberateľov už nepredĺži zmluvu. Menej zákaziek je menej práce, menej prémii, chudobnejšie Vianoce ich rodín. Tých 20+10 pracovníkov pekárne má 70 rodinných príslušníkov.

Už sme zasiahli do života 170-180 ľudí. Vďaka tomu sa Janko Filfaz, človek milión nenakazí a prežije.

Konkurenčné pekárne sa poučili na cudzom nešťastí na upravili systém práce a kontakty medzi smenami. To máme 500-1500 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Radový hygienik na regionálnom úrade verejného zdravotníctva uvalením karantény v záujme záchrany konkrétnych životov a Janka Filfaza zasiahol do života 700-1800 ľuďom.

Ešte sa vám zdá, že si už covid-19 nezaslúži denno-denné prvé miesto v správach? Ešte sa vám zdá, že dojímanie sa nad jedným úmrtím po skoro dvoch mesiacoch pandémie je príliš prehnané a umelé živenie senzácie?

Faktom je, že ak sme kvôli snahe o záchranu toho jedného života Janka Filfaza zasiahli do životov 1800 ľuďom a aj tak nám náš Janko Filfaz umrel, práca toho radového hygienika vyšla navnivoč. Tých 1800 ľudí menilo svoje životy úplne zbytočne. Snaha bola, pacient zomrel.

Tak čo? Vykašleme sa na to? Rúška, dezinfekcia, karanténne opatrenia... Stojí to za to, keď aj tak sa Janko Filfaz nakazil a nákaze podľahol?

Aká je hodnota toho strateného ľudského života? Akú hodnotu mala zmena životov 1800 ľudí? Pamätáte, o pár odstavcov vyššie som hovoril o nejakej strate zákazky. To sú úplne konkrétne stratené prémie. Jasne a zrozumiteľne vyčísliteľné.

Áno, jeden spoluobčan nám umrel, rozhodnutie toho radového hygienika zachránilo životy 10-15 ľuďom, ktorí by sa bez ovplyvnenia 1800 ľudí nakazili. Pri troche šťastia to rozhodnutie hygienika zabránilo nakazeniu manželky brata pekára-svadobčana, ktorá pracuje v domove sociálnych služieb s 40 klientmi. To je tak 120-150 vnúčat, ktoré sa budú môcť vystískať so svojimi starými rodičmi a o 30-50 rokov budú na svojho dedka spomínať ako moja mama dnes spomínala na, pre mňa dávno zabudnutých, predkov zo začiatku 20. storočia.

Tých 120-150 vnúčat, to je tak okolo roku 2050 odhadom 1000 príslušníkov rodín okolo nich v rodokmeni dopredu aj dozadu.

Ako by ste teraz postavili tú rovnicu na výpočet hodnoty-ceny karanténnych opatrení? Naozaj sme zlyhali, keď nám ten jeden vojak Rayen či Janko Filfaz umrel? Bola tá cena opatrení naozaj tak neprimeraná k cene všetkých tých ľudských životov?

Rozhodovať čo má cenu musíme 1000x komplikovanejšie v liekovej politike

Viete priatelia, to, čo som vám tu ukázal, to je len slabý odvar toho, ako musí byť vykonávaná lieková politika. Teda nastavovanie parametrov ceny a dostupnosti pre viac ako 5500 tisíc rôznych liekov v rôznych silách, rôznych baleniach, rôznych liekových formách. Niekoľko tisíc diagnóz, milióny životných osudov a ste v tom nakoniec sám, ako ten radový regionálny hygienik.

Jedinou cestou je robiť liekovú politiku založenú na dôkazoch. Vždy bude niekto, kto niečo nedostane, no vždy sa mu môžete pozrieť do očí a dobre spávať. Urobili ste maximum na základe aktuálne známeho ľudského poznania. Nie svojho osobného pocitu a hrania sa na Boha za cudzie peniaze.

Keď nemáte nekonečné zdroje a nekonečné možnosti, ste len falošný farizej predstierajúci všemohúcnosť vašich SMSiek, e-mailov a upotených telefonátov plných výnimiek z karantény, či úhrady či uprednostňovania v poradovníku. Je len otázkou času, aké veľké škody narobíte.

Keď začnete uprednostňovať jedného pacienta, logicky vám to natrú tí, čo vám verili a vy ste ich nespravodlivo podviedli.

A to sa ešte nezačali búriť tí, čo celú túto vašu nespravodlivosť platia - solidárni plátci. Lebo aj oni budú raz pacienti a budú očakávať spravodlivý prístup.

Neexistujú žiadne skratky, len poctivá analytika dát, vedomostí, zapojenie skúseností a osobnej zodpovednosti k niečomu trvalému a väčšiemu ako sme my sami. Trvá to dlho, človek sa pri tom narobí, ale ľudská sloboda a spravodlivá solidarita nie sú zadarmo.

Tak ako tie karanténne opatrenia, tak aj dobre odborne robenú liekovú politiku založenú na dôkazoch ocenia až tie vnúčatá. To je to, čo má spoločné záchrana 1 človeka na úkor srania sa do životov 2000 ľuďom karanténnymi opatreniami a lieková politika. Vďačnosť vnúčat.

Vždy je na výber. Populizmus, SMSky, e-maily, telefonáty, alebo medicína založená na dôkazoch.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou.