Výber samoudaní okolo nezvládnutého trasovania kontaktov infekčných na covid-19

Keď robíme chyby, strácame cenný čas. Potom niečo nestíhame, potom potrebujeme väčšie kapacity. Sami sebe si to komplikujeme. Toto nie je kritický článok. Toto je ukážka, ako hľadať miesta na zlepšenie zdravotníctva.

Začnem hneď z ostra - profesionál nepochopil, aké sú jeho úlohy v systéme.

Krajská hygiena Středočeského kraje ve svém nedělním sdělení na závěr uvedla: „Z uvedeného článku jasně vyplývá naprostá neinformovanost veřejnosti o tom, že za své zdraví jsou lidé zodpovědní hlavně sami, nikoliv epidemiologové, hygienici a ošetřující lékaři.“ Rozhodně to jako selhání hygieniků nevidím, reaguje Rážová na ostrou kritiku pražských strážníků | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Systém verejného zdraovntníctva sme si vytvorili práve pre oblasti, kde sám občan nemôže v žiadnom prípade vedieť, že vôbec má začať riešiť svoje zdravie.

Samozrejme, že za svoje osobné zdravie si zodpovedáme každý sám. Je spravodlivé očakávať od každého občana, že keď vie, že prežieranie sa krémešmi spôsobuje obezitu, cukrovku, vysoký tlak, nulové užívanie si dôchodku, že takto poučený občan bude sám riešiť svoj životný štýl.

To čo som odcitoval, je pravda, ak by to bol obvoďák - ten si môže povedať pred pacientom svoje odporúčania, ale naozaj je len a len na občanovi, ako sa slobodne rozhodne naložiť so svojim zdravím.

Úlohou verejného zdravotníctva je upozorniť, zviditeľniť inak neviditeľné hrozby. Pokiaľ sa od hygienikov nedozviem, že som bol na rovnakej oslave ako mne inak cudzí človek, že som sa mohol od neho nakaziť, veľmi ťažko môžem zodpovedať za svoje zdravie. Nie je nikoho povinnosťou zverovať sa o svojom zdravotnom stave cudzím ľuďom, nie to cudzím prikazovať, aby ostali v karanténe.

V sobotu je pre hygienikov po pracovnej dobe

Doplnila, že následně zaměstnankyně hygieny situaci s rodinou řešila přes víkend, přestože neměla mít službu a dělala to tedy v osobním volnu. Rozhodně to jako selhání hygieniků nevidím, reaguje Rážová na ostrou kritiku pražských strážníků | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Pri všetkej úcte k osobnej iniciatíve - obzvlášť pri infekčných chorobách platí, že v prvom rade musí zdravotrník ochrániť sám seba, až potom zachraňuje občanov. Do tohoto patrí aj starosť o regeneráciu svojich síl.

Takto naformulovaná odpoveď nadriadenej ukazuje, že pravdepodobne neexistoval nik, komu by tento prípad mohol byť na pracovisku odovzadný, aby došlo k pokračovaniu riešenia bez nebezpečenstva z omeškania.

Toto je vzorový a obvyklý príklad samoudania vedúcich pracovníkov, keď sa snažia chrániť podriadených poukázaním na ich iniciatívu. Keby šéfovia dobre zorganizovali prácu, nemusia sa spoliehať na nadštandardnú iniciatívu.

Počul som ponosy, že sú personálne poddimenzovaní. No a? Riešili to niekde? Využili poslednú možnosť - byť neverejný zdroj pre novinárov? Snažili sa s tým niečo spraviť? Tento text vznikol 3 mesiace pohodového čakania na jesennú sezónu ARI. V septembri bude už neskoro.

Najviac myslia tí, čo najmenej vedia

„Jde o počet lidí, kteří jsou aktuálně známi jako nakažení, ale jejich počet není rozhodující, protože tito lidé už tu nákazu dále nešíří,“ shrnuje Dušek. A vysvětluje: „Tito lidé jsou v karanténě, jsou nemocní, minimum z nich je v nemocnici. A nemají vliv na další šíření. Důležité je mít dobře připravenou testovací strategii a vychytávat ohniska včas. Myslím, že to se teď masivně děje. Dušek: Počet nakažených není rozhodující, nemoc už dál nešíří. Důležité je včas vychytávat ohniska | Plus

Pri všetkej úcte k matematikom, myslieť, že hádam eventuálne pravdepodobne sa to deje je málo. Je strašne málo si povedať, že sme vymysleli skvelý proces zberu dát, keď sme si priebežne neskontrolovali, či sa dodržiava.

Ten odstavec ukazuje ešte jednu dôležitú vec na ktorú zabúdajú aj hygienici. Ich zákazníkom nie sú pacienti, ale zákazníkmi hygienikov sú zberači dát a zdraví občania, ktorých majú chrániť. Chorí a uvalením karantény ošéfovaní už sú zákazníkmi tak maximálne policajtov, keď ich objavia za volantom motorky. Od septembra to budú aj učitelia v školách, ktorí musia vedieť, ktoré decká nemajú byť v triede, lebo majú byť v karanténe kvôli nejakému členovi spoločnej domácnosti.

Keď spojím tieto dve chyby v systéme dohromady, dostaneme sa k tomu, že o kvalite práce hygienikov nás ubezpečuje slovutná autorita, akurát v úplne inom odbore. Podobne, ako keď robí humánnu liekovú politiku veterinár.

Po 3 mesiacoch objavovania trvá test 2 dni

V spomínanom prípade pacienta bol negatívny. Zdravotnícky personál interného oddelenia však nariadil aj ďalší odber na ochorenie COVID-19, ktorého výsledky boli známe po 48 hodinách. Výsledky tohto testu boli pozitívne. Na internom oddelení nemocnice sa vyskytlo ochorenie COVID-19, nemocnica sa bráni | Info.sk

WTF, výsledok za 2 dni?!? Sakra, čo to používajú za matroš?

Ako som písal včera vo svojom článku: Nikto nepotrebuje stredný manažment, ktorý drží hubu a krok a neozve sa. Dostávať výsledky 2 dni po odbere kazí prácu tím, čo odber robili. kazí to robotu hygienikom, ktorí potom musia trasovať nie kontakty za 3 dni do odberu a rýchlych výsledkov, ale za 5 dní. Geometrický rad je krutý protivník.

Potom samozrejme hygienici niečo nestíhajú, potom samozrejme potrebujeme viac a väčšie kapacity. Sami sebe si to komplikujeme.

A ešte jedno samoudanie - aká je to dôvera v ten prvý test? Prečo vôbec používajú testy, ktorých parametre samé o sebe nedokážu dôpveryhodne garantovať, že čo test ukáže, to je pravda? Ako sú napísané štandardné terapeutické postupy? Lebo použitie presne takého testu indikuje to vyhlásenie. Testu, ktorý je na dve veci. Na nič a na exkrementy.

Kontextom je aj to, že pred 30 dňami bol nasadený do tejto nemocnice nový riaditeľ, citujem ministra: odborník na optimalizáciu procesov v podnikoch. Neexistuje väčšej priority, ako dodržiavanie hygienických pravidiel na oddeleniach. Lebo keď to nerobíme, tak nie že nikoho nezachránime, my naopak vyrábame nozokoniálnu nákazu a viac chorých. To nie je potom nemocnica, ale krematórium. Testovanie je základným procesom, ktorý hovorí riaditeľovi, čo sa v jeho podniku deje. Je 30 dní dosť? Alebo mu dáme 100 dní na poobzeranie sa?

Štyri roky v podnikoch s eID

Vyžadovanie podaní na získanie podpory pre firmy od štátu len v elektronickej forme a pomocou eID je nepochopenie, že nie každý má vybavený občiansky s čipom. Zdroj: Bohu známi na FB

Zákon znie jasne - od augusta 2016 prebehlo aktivovanie štátnych elektronických schránok pre právnické osoby - firmy. Všetky úrady musia komunikovať s tým, kto má aktivovanú schránku primárne elektronicky. Kde bola komunikjácia úradov doteraz? Ako si vyberali konatelia týchto firiem svoju poštu? Ako sa vláda Smerákov postarala za ostatné 4 roky o popularizáciu používania elektronických nástrojov? Ako sú vyškolení úradníci od svojich smeráckych a snsáckych politicky nominovaných šéfov?

Nijako, nezaujímalo, nerobili... Ani to neskúšajte sa sťažovať, že je to pre vás po 4 rokoch super novinka.

Hokejová hruda zlata

Tak sa nám nakazili švajčiarski mládežnícki hokejisti, aj slovenskí hokejisti od českých na jednom turnaji. A český činovník, iste s ľútosťou a sebaospravedlnením v hlase, povedal:

„Jeden z našich hráčů si to podle mých informací bohužel přivezl z domova. Jak se to ale následně šířilo, to už pochopitelně teď nezjistíte,“ vysvětluje Zikmund. „Proto jsme zrušili srpnové akce, abychom neohrozili naše a zahraniční hráče.“ Nakazili nás, tvrdí Švýcaři po hokeji s Čechy. S nemocí přijeli nevědomky – iDNES.cz

Tak z domu? A nemal byť takto náhodou v nariadenej domácej izolácii? A nemali činovníci náhodou zbierať doklad či čestné prehlásenie o bezinfekčnosti tých mlaďasov? A nemal náhodou lekár tímu...? A neušiel náhodu jeho prípad hygienikom z pod rúk pri trasovaní? Tom trasovaní o ktorom odborník na matematické modely hovorí: "Myslím, že to se teď masivně děje.". Veď hovorím, hruda zlata medzi perlami samoudania.

Čo nekontrolujeme, to neriadime!

Koho je to smola? Nie, nie je to smola tých, čo sa v uvedených citátoch samoudali. Je to len a len naša smola. My sme tí, ktorí sa potom budeme musieť doma, v samote a zabudnutí, trápiť s vysokými horúčkami, suchým kašľom a nedaj Avicena, s neskoršími následkami na srdci, mozgu či pľúcach.

Zásahy hygienikov do osobných slobôd budú vyžadovať zákonnú úpravu a súdny dozor.

Už to nie je o dvoch syfilitikoch a jednej kvapavke na hostine plesnivých obložených chlebíčkov. V ich prípade sú na stole potvrdené dôkazy a potom nie je najmenší problém obhájiť pred Listinou práv a slobôd zasiahnutie. V ich prípade ide o pár jednotiek dotknutých klientov venerológie a jednu-dve firmy, ktoré navyše dopredu veľmi dobre vedeli do čoho idú, keď sa dali na potravinárstvo. Alebo zvolili meno KOVYT, že.

K reguláciám práce hygienikov dnes musíme pristúpiť v úplne inom kontexte. Čím skôr, tým to bude za menších hriechov. S tých samoudaní je pekne vidieť, že ani po 5 mesiacoch sami od seba nevedia čo činia.

Dnes riadi medicínsky odbor verejné zdravotníctvo chod celej spoločnosti ako nikdy v histórii a poniektorí politici na nich s radosťou hádžu aj svoje povinnosti rozhodovať o osudoch občanov.

Toto nie je článok plný kritiky. Naopak, je to návod, ako hľadať slabé miesta, poučiť sa, prijať opatrenia, aby sa aj v novej realite s koronavírusom lietajúcim od nosa k ústam žilo pohodlne, bezpečne a radostne. Keď prídu debilné plošné opatrenia, dokážeme sami na sebe, že sme zlyhali.

Pod čiarou: Pýtate sa, prečo to ako člen zdravotníckeho tímu SaS, člen koaličnej väčšiny neurobím? A vy by ste robili zadarmo robotu za niekoho, kto za to berie štátnozamestnanecký plat? Za niekoho, kto nemá ochotu spolupracovať? Aj minister, aj štátna tajomníčka vedia, že moja ruka s ponukou je k nim otočená otvorenou dlaňou. Vybrali si dream tím veterinára, politológa, religionistu, kresťanského podnikateľa a najnovším prírastkom je odborník na grafické karty počítačov. Áno, hovoríme o ministerstve humánneho zdravotníctva.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.