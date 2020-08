MZ SR musí ukázať, že mu fungujú kontrolné mechanizmy nad tímami regionálnych hygienikov

Po dvoch mesiacoch nie je priestor na "štát by mal...". Dnes je jedinou úlohou - skontrolovať, že sa to stalo a ako sme nachystaní. Ten čas už proste minul, kedy sme mohli "uvažovať, čo by sa mohlo a malo".

V ČR sa prevalil škandál s totálnym zlyhaním ľudského faktora a organizácie práce pri testovaní a izolácii pozitívnych pacientov s ochorením Covid-19.

Zprávu končí slovy, že ani do čtvrtka 30. července (od 11.7 pozn.autor) odpoledne se nikomu z pozitivně otestovaných členů rodiny nikdo z hygienické stanice neozval, a tím pádem ani netrasuje jejich kontakty. "Systém selhal." Pražští strážníci zveřejnili na webu ostrou kritiku hygieniků kvůli testování na covid-19 | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Očakávam, že v horizonte hodín nastúpi náš koaličný minister zdravotníctva pred kamery a preukáže, že TOTO SA FAKT NA SLOVENSKU NIKDY NEMÔŽE STAŤ. Že to skontroloval.

Že to skontroloval!

Áno, SaS je súčasťou tejto koalície a ako člen zdravotníckeho tímu SaS cítim zodpovednosť, napriek tomu, že OĽaNO považuje MZ sa nedotknuteľný priestor svojho kraľovania. Napriek tomu, že SaS sa nepodieľa ani pol molekulou na aktívnom riadení slovenského zdravotníctva, nemôžem ako zdravotnícky profesionál mlčať.

Nie, nemusíme tomu hovoriť ani vznešene"chytrá karanténa". Na fungujúci systém potrebujeme len a len nasadenie hrubej sily. Žiaľnič iné, ako hrubá sila veľkého počtuspolupracujúcich osôb na infekciu lietajúcu vzduchom nepomáha. Práve preto, aby sme nemuseli prijímať debilné plošné opatrenia, musí fungovať princíp "testuj a izoluj". Práve preto, aby bola návšteva kúpaliska, aby boli služobné cesty po EU pohodička, abyboli školy bezpečné v medziach možného, musíme do času vakcinácie pracovať na jedinej overene úspešnej stratégii štátu - TESTUJ A IZOLUJ.

Kto ma pozná vie, že som veľký nadšenec pre nasadzovanie elektronických nástrojov. Práve preto hovorím, že tentokrát musíme nasadiť veľkú a hrubú ľudskú silu. Nik, žiadny stroj, žiadna mobilná apka, žiadny big data analyzátor pohybov mobilu nezavolá kontaktom infikovaného a nepreberie s ním po telefóne symptómy akútneho respiračného ochorenia.

Na šlamastiku, s ochranou osobných údajov v novele ohľadne SMSiek pre občanov prichádzajúcich z poza hraníc, som s predstihom upozorňoval. Dokonca som aj navrhoval pohodové riešenie - taká úplne obyčajná verejná kampaň, ktorej súčasťou je čo najväčšie odstránenie bariér pre prístup k testovaniu. Ale počúvali ma, člena zdravotníckeho tímu koaličného partnera?!?

Na Slovensku sú indície, že overená funkčná stratégia testuj a izoluje nám nefunguje. V sobotu 1.8. sme mali 580 testov - 7 pozitívnych. Vzhľadom na jednoduchú matematiku je to ukážka, ako to vyzerá, keď je počet testov pod čiarou, pod hranicou, testovania "pre istotu". Ak máme v 14-dňovom období reálny počet nových pozitívnych od 20-40 pri 2-3 tisíc testoch, tak nájsť 7 (respektíve 10) pozitívnych je jasným dôkazom, že 580 (respektíve 760) testov je zanedbaná a odfláknutá práca.

Čo najskôr, teda od zajtra, sa musíme dostať jemne nad hranicu "prehnaného testovania". To bude vtedy, keď ani zvýšený počet skutočne vykonaných testov neprinesie viac pozitívnych výsledkov, aj keď si budeme istý (dôležitá to podmienka), že testujeme stále cielene najpodozrivejších. A mimochodom - definovanie hodnoty tohoto parametru je práve úloha špičkových matematických modelov.

Nie, už sa to nedá zhodiť ani na trápne vysmievanie sa so svätenia nedele. Priznávam, bol to odo mňa len taký folklórny prvok. Pokiaľ na rukolapných dôkazoch slovenské MZ nepreukáže, že taký prípad, čo sa udial v ČR, sa u nás nikdy nemôže udiať, tak je to úplne obyčajné zlyhanie vedenia hygienikov a zlyhanie kontrolnej a manažérskej úlohy vedenia ministerstva zdravotníctva. Žiaľ mám podozrenie a aj indície, že taký šialený prípad zlyhania systému je na Slovensku možný.

Základom všetkého je matematika - ak máme infekciu lietajúcu vzduchom, stačí jeden odfláknutý ("je piatok 15:30, tak čo by ste chceli") kontrapríkladný dôkaz systému fingujúceho účinnosť a máme umierajúcich v DSS alebo tisíce ľudí v domácej karanténe na PN. Kto vás odvezie do roboty, keď budú všetci šoféri MHD doma, lebo sa nakazili od mestského policajta, čo sa nakazil od syna, lebo nikto ich včas netestoval a neizoloval?

MZ SR musí ukázať, že mu fungujú kontrolné mechanizmy nad tímami regionálnych hygienikov. Pri všetkej úcte k práci tímu okolo Tomas Szalay a Ďuro Droba na VUC Bratislava, oni len suplujú to, čo má robiť MZ.

Nie, vírus nepozná voľný víkend. Vírus je stupídna chemikália bez znakov života.

Tento článok vznikol preto, že nemám najmenšej trpezlivosti čakať, kým... Nie, čas vypršal. Po 2 mesiacoch láskavého humoru fakt už nie je čas na to byť tolerantný. V septembri potrebujeme mať deti, tú nádej vlastni a budúcnosť národa, v školách.

Po dvoch mesiacoch nie je priestor na "štát by mal...". Dnes je jedinou úlohou - skontrolovať, že sa to stalo a ako sme nachystaní. Ten čas už proste minul, kedy sme mohli "uvažovať, čo by sa mohlo a malo". Iste je ľuďom na MZ na dovolenke fajn, keď ladenie pandemického plánu stojí v šuflíku.

Ak niekde chýbajú kapacity, tak je hlúpou falošnou loajalitou, ak o tom šéfovia regionálnych úradov verejného zdravotníctva nehovoria verejne a nedožadujú sa podpory. Šéfov na stredných postoch, ktorí držia hubu a krok nik nepotrebuje. Je ich zlyhaním, ak sa ku mne dostanú správy o tom, že na odberových miestach chýbajú ochranné pomôcky, rúška, rukavice.

Dva mesiace tu búšim do steny. Napísal som niekoľko dokumentov smerom do vnútra koaličnej spolupráce. Je 2.8. máme tak mesiac do návratu detí do škôl - dokonalého vektora prenosu. Máme 2 mesiace do prvých zmätkov s chrípkami a angínami pri diferenciálnej diagnostike.

Nie, dnes ešte nepotrebujeme robiť 5-6 tisíc testov denne. Ale musíme mať pripravené rezervy. Musíme si plniť úlohy zodpovedajúce domácej turistike a vnútroEU pohybu občanov. To je tak na úrovni 2-3 tisíc testov plus 500-1000 voľných kapacít, keď si niekto zmyslí, že potrebuje overiť, či jeho zakašlanie nie je problém pre odchod na chorvátsku pláž. Potrebujeme, aby mal ktokoľvek možnosť do 12 hodín dostať výsledky a vynaložil minimum energie na dohrabanie sa k testu.

Na cenu testovania môžu byť iste rôzne názory. Môj je, že cena má byť regulovaná technikou používanou pre kategorizáciu generík. K tomu zakázané "mrazenie na horšie časy". Nie preto, že by to malo vplyv na kvalitu (nie, nemá), ale preto, že to ničí prácu dohľadávačov kontaktov. Tiež som presvedčený, že má byť pre ambulantné testovanie nastavená spoluúčasť na úrovni 2-5€ (kompromis možný), aby sa neplytvalo. Dôvody, o ktoré túto moju predstavu opieram, som už párkrát spomenul.

Potrebujeme tlačiť na ostatné EU-krajiny, aby aj oni preukazovali, že môžeme práci ich hygienikov dôverovať a spoliehať sa na ňu. Chorvátsko či Taliansko sú dnes dobré a bezpečné dovolenkové destinácie, lebo sa vieme?!? spoľahnúť na to, že im neunikajú pod rukami superprenášači.

Ministerstvo zahraničných vecí by sa malo informovať, čo to tam Vojtech v ČR stvára. Inak na, s veľkou pompou obnovenú česko-slovenskú otvorenosť, môžeme veľmi rýchlo zabudnúť. A vice-verza. My potrebujeme vedieť presviedčať ostatné krajiny EU, že nám pod rukami neunikajú pozitívne infikovaní.

Dobre spravovaný a otvorene prezentovaný systém verejného zdravotníctva zabezpečí, že zdraví nie sú otravovaní nepohodlím debilných plošných opatrení a chorí sú rýchlo podchytení a zavčasu, teda s vysokou úspešnosťou, liečení. Mieru dôvery v štát dnes definuje dôvera občanov k verejnému zdravotníctvu. Fakt nejde o pár plesnivých chlebíčkov či jedného syfilitika ako ešte pred rokom.

Pamätajte na moje slová:

Je premárneným hrdinským úsilím, každého jedného hrdinu, ktorý pomocou svojho imunitného systému zlikviduje nový koronavírus, ak nakazí ďalšieho človeka. Týmto hrdinom musíme maximálne pomáhať. Lebo nikde inde dnes nedochádza k skutočnému zabíjaniu nového koronavírusu, len v telách chorých pomocou ich imunitného systému.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo a roky sa zaoberá liekovou politikou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.