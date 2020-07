OĽaNO neintegrujúce, SaS ako jediná ideová strana vo vláde

Tento zásadný kontrast sa bude vinúť celým volebným obdobím. Je životne dôležité pre nálož eurofondov predstaviť ideu pre Slovensko v roku 2030. Žiaľ, od OĽaNO môžeme na dlhodobé vízie zabudnúť. Bude leda tak anketa.

Skúšali na mňa kdesi taký vtip, že "Matovič zjednocuje." Tak som sa rozpísal.

Vláda je stranícky dezintegrovaná, až rozparcelovaná. OĽaNO s nikým z koaličných partnerov nekomunikuje. Každý si ide svoju vlastnú politiku na svojich ministerstvách bez diskusie, lebo OĽaNO tak udalo tón. Zatiaľ nepredviedol žiadne zjednocovacie a spolupracujúce manažérske schopnosti. Navyše samotné OĽaNO pod jeho vedením sa vyprofilovalo ako 2-3 samostatné strany.

V tímoch, za šéfov sekcii ministerstiev, sú milší neparlamentní politici či členovia smeráckych vlád, ako politici a odborníci spojení s koaličným partnerom. Zavolať zástupcov koaličných partnerov do poradných orgánov? Zabudnite! Za seba môžem zodpovedne prehlásiť, že SaS sa absolútne nepodieľa na liekovej politike Slovenska a tak všetky výhrady smerujte na nominantov ex-ex-Druckera. (nie to nie je preklep)

Dokonca aj vo vlastnom poslaneckom klube má nespolupracujúce sekty sekcie medzi sebou. Sám sa usvedčil, že neverí v jednotu svojho poslaneckého klubu, keď pretláča donekonečna táraninu o ústavnej väčšine. Zvyšok poslancov ho podporuje len preto, lebo sa ostatné strany chcú podieľať na riadení krajiny. Nie kvôli zjednocujúcej idei.

Zatiaľ OĽaNO nepredviedlo žiadnu víziu pre roky 2020-2024 za ktorú by sa postavila aspoň ich strana, nie to že ich poslanecký klub. Jedinou ideou, ktorú OĽaNO má, je vysporiadanie sa s minulosťou. Ale to je tak nekonečne málo, obzerať sa do minulosti sa dá tak do konca roku 2020. A potom čo?

Je životne dôležité pre tú nálož eurofondov predstaviť ideu pre Slovensko v roku 2030

Jedinú ideovú akciu predviedlo SaSkárske kilečko. Nastavilo trend, do konca roka bude druhé, v roku 2021 budeme v tomto duchu pokračovať aj pre ostatné sektory, nie len hospodárstvo. Že to ide sa ukázalo, keď kilečko je najväčšou reformou v Sociálnej poisťovni od roku 1990. A tá ani do portfólia SaS nepatrí. Ale psst, ešte by si to niekto mohol všimnúť. (Mimochodom, počuli ste za ostatný mesiac dva o aktivitách ekonomického konzília od Matoviča, čo zvolal na truc Sulíkovi hodinku pred ním, keď sa dopočul, že SaS dala dohromady expertov pod hlavičkou MH?)

SaS je ideová strana, drží sa plánu a svojej vízie jednoduchého a pohodlného štátu. SaS má vždy napísané programové dokumenty na realizáciu vízii liberálnej pravicovej politiky.

SaS má svoj volebný program, ktorý sme písali nie do šuflíka, ale ako cestovnú mapu pre vládnutie. Ako najlepšiu ponuku pre Slovensko. Preto sa nik zo SaS, kto sa aktívne podieľa na aktivitách koaličnej vlády, nemusí obzerať kam má jeho práca smerovať a aké ideje má naplňovať. Máme to spísané vyše roka, my v zdravotníctve tri roky. Roky spolupracujeme a vytvárame si v SaS virtuálne tímy spolupracujúcich expertov. Oponentný názor máme do pár hodín.

Tento zásadný kontrast sa bude vinúť celým volebným obdobím

Ostatné strany budú ponúkať iste dobré riešenie vo svojich rezortoch. No keby ste sa ich vždy opýtali, prečo, tak odpoveďou bude buď pokrčenie pliec, alebo že ide o riešenie vyplývajúce z aktuálnych potrieb. (Sme-rodina nemôže povedať rovno, že ide o populizmus 25 000 bytov za účelom zvolenia.)

Už teraz sa hrozím s akými projektami pre projekty prídu ministri OĽaNO a Sme rodina, lebo predsa treba minúť darček z EU. Za ľudí už predviedli pilota - založenie štátnej IT firmy v Košiciach. Pomýlili si storočie, odbor aj štátne zriadenie.

Slovensko čaká súťaž O najväčšieho trpaslíka a najrýchlejšie hodinky.

V českej parlamentnej praxi sa tomu hovorí porcování medvěda. Je to také to hádzanie miliónmi pri novembrovom schvaľovaní štátneho rozpočtu na pomníky bezvýznamnosti v rodnej obci. Každá zo strán v parlamente si chce urvať kúsok mäska. Teraz si predstavte, že OĽaNO má v sebe poskladaných 5-6 takýchto sekcii. Bez integračnej idei, bez integračnej osobnosti. Každý by sa chcel zapísať do histórie svojej obce.

To už aj Most-híd bol s víziami na tom lepšie s osobou Bugára a toho oného karatistu, čo mu na meno neviem prísť. Charizma, jasno v ideách a D7, tabule pri vjazde do menšinových dedín a Fico III. sú realita. Divná realita, ale realita. Z divnej vízie, ale vízie, ktorú mali. Vízie "nahrabať si" a "lebo geopolitika".

To nie je vina ani SaS ani Za ľudí ani Sme rodina, že OĽaNO je náhodné zoskupenie. Nie je nikoho vina, len a len Matovičova, že to komplikuje Matovičovi vládnutie. Nemá stranu, nemá odborníkov, nemá poslancov, nemá žiadne ideové jadro.

Na dlhodobé vízie môžeme zabudnúť. Bude leda tak anketa.

Áno. OĽaNO vyhralo voľby a takto dezintegrovane si občania Slovenska predstavovali 29.2.2020 svoju štvorročnú budúcnosť. Ideové strany buď ledva preliezli do parlamentu (SaS a ešte jedna), alebo ostali mimo neho (PS, KDH, MOST...). Dostali ste, čo ste si zvolili.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo.