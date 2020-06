Čo to znamená, že opatrenia proti covid-19 prešli zo štátu na zodpovednosť občana?

Prinesený test, alebo domáca izolácia, po 5 dňoch test a ak negatívny, tak pohov, voľno, rozchod. Veď čo je to 5 dní? To nestihnete ani 3 partie Dostihů a sázek s deckami. Navyše na to dostanete automaticky PN a OČR od štátu.

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

§ 163

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b)za krízovej situácie.

§ 164

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)závažnejším spôsobom konania, alebo

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

A aké že sú to teda tie povinnosti?

Zavádza sa zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Pri príchode z týchto krajín sa nevyžaduje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19. Sú to (k 18.6.2020): Bulharsko,

Cyprus,

Česká republika,

Dánsko,

Estónsko,

Fínsko,

Grécko,

Chorvátsko,

Island,

Lichtenštajnsko,

Litva,

Lotyšsko,

Maďarsko,

Malta,

Nemecko,

Nórsko,

Rakúsko,

Slovinsko,

Švajčiarsko. Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín.

Takto vymenované krajiny sú bez povinností. Keď prídete z týchto krajín a pocítite „chrípkové“, teda vlastne „covid-19-ové“ príznaky, tak skontaktujete telefonicky svojho lekára a ten už vás bude navigovať systémom. Obvykle vám odporučí skontaktovať okresnú hygienickú stanicu, pardón, správne regionálny úrad verejného zdravotníctva.

A čo zbytok sveta, teda celý svet?

PRINESENÝ TEST ALEBO DOMÁCA KARANTÉNA, PO 5 ĎNOCH TEST A AK NEGATÍVNY TAK už pohov, voľno.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, v prípade ostatných krajín (vrátane Poľska pri návšteve presahujúcej 48 hodín) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Bacha na to!!! Tá povinnosť tu je. Za porušenie je pokuta až 1600€, v krajnom prípade už spomenuté tretsné stíhanie za šírenie infekčnej choroby.

Fakt, bacha na to! Dôsledkom zatajenia sa, že ste prišli z poza nevymenovaných hraníc môže byť, že tu prepukne druhá vlna. A to sa aj verejná mienka voči vám postaví a nebude iného východiska pre prokurátora, ako pohnať vás pred súd. O dva-tri roky už budeme mať isto vakcínu, covid-19 bude pre celú republiku v spomienkach a vy sa budete potulovať po súdoch.

Fakt treba dodržať tých 5 dní a nechať si dať urobiť test. Priatelia, 5 dní, to je brnkačka. Denne sa robí okolo 1000 testov, kapacity máme na 6-10000 testov, takže vám ten test fakt po 5 dňoch spravia a na 6 máte výsledok.

Takto to má byť v krajine, kde sa dobre žije. Je to na nás občanoch, aby sme dodržiavali zmyslupné opatrenia. Vyžadovanie negatívneho testu po príchode z krajiny, kde riziko nakazenia je v prvom rade vo vašom záujme. Máte istotu, že ste zdravý. Máte istotu, že aj keď ste boli v mieste, kde sa to koronavírusom len hemží, že ste ho nedoniesli ako darček pre svojich starších rodičov.

Naozaj má testovanie zmysel. Predposledný deň pred odchodom si dajte spraviť test. Alebo po piatich dňoch v domácej izolácii na Slovensku. Veď čo je to 5 dní? To nestihnete ani 3 partie Dostihou a sázek s deckami. Navyše na to dostanete automaticky PN a OČR od štátu. Rovnako členovia spoločnej domácnosti.

No nie je to fajn, umyť si okná v celom dome a dostať za to ešte zaplatené? Len 5 dní.

Pod čiarou: Tento článok, to je robenie práce za ministra zdravotníctva. Možno dostanem aspoň lízatko. Inšpiroval ma náš SaSkársky štátny tajomník Martin Klus, keď v rozhovore upozornil na povinnosti.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.