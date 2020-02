SaS má najlepšie riešenia, aby sa lekárom darilo priniesť občanom viac zdravia

Žiaden politik vás nikdy nevylieči. Len a len lekári. My politici vieme buď dobre a lebo zle nastaviť systém, v ktorom lekári, sestry, lekárnici a ďalší zdravotnícky profíci liečia.

SaS má najlepší zdravotnícky program z toho, z čoho si budete 29.2.2020 vyberať

A to je vlastne všetko, čo má zmysel o mojej politickej práci, jedného z členov zdravotníckeho tímu SaS, za posledné 3 roky povedať.

Tak to proste je.

SaS má ľudí, má program, máme jasne dané merateľné ukazovatele.

Program je na papieri jasne a zrozumiteľne napísaný - každý z vás nás bude môcť kontrolovať. Plán je realistický, nesľubujeme žiadny svetový mier, ale prinášame reštart a fungovanie solidárneho zdravotného systému pre každého jedného občana.

Môžete čakať na spasiteľa, pána a pani Dokonalých. Voľby sú túto sobotu. Sú na Slovensku a v ponuke je konečný počet možností.

Nie my v SaS, ale nezávislí odborníci na zdravotné systémy z 5 rôznych agentúr a odborných skupín, vrátane ľudí zo ministerského Inštitútu zdravotnej politiky, povedali, že SaS urobila najlepšiu robotu pre slovenských občanov v oblasti zdravotníctva spomedzi všetkých politikov.

Mojim osobným cieľom je venovať sa liekovej politike a fungovaniu zásobovania obyvateľstva liekmi (kategorizácii, veľkodistribúcii, lekáňam). Druhý veľký okruh môjho zájmu je elektronizácia zdravotníctva, jej učesanie, popularizácia a ďalší rozvoj využívania IT nástrojov v zdravotníctve. Do týchto dvoch oblastí budú smerovať moje praktické kroky.

Jasné, môžem teraz písať aspoň 18 odstavcov o tom, aké sú detaily, prečo sme najlepší (robíme na tom 3 roky a so zápalom pre vec). Jasne, môžem písať, prečo a v čom sa iné politické strany mýlia, keď navrhujú to či ono (rozbiť Úrad pre dohľad je asi najväčšia hovadina). No vám je to vlastne úplne jedno.

Jediné čo sa počíta je, že váš všeobecný lekár vám v ťažkej chvíli pomôže vyznať sa a dobre vás nasmeruje zdravotným systémom a výsledkom bude vyliečenie do plného zdravia.

V našom programe sme pripravili všetky podmienky, aby toto lekári mohli spraviť. Veru tak, žiaden politik vás nikdy nevylieči. Len a len lekári. My politici vieme buď dobre a lebo zle nastaviť systém, v ktorom lekári, sestry, lekárnici a ďalší zdravotnícky profíci liečia.

Pamätáte tú vetu na začiatku?

SaS má najlepší zdravotnícky program z toho, z čoho si budete 29.2.2020 vyberať.

Každý z nás, zdravotníckych profesionálov, lekárov a lekárnikov, vám povie, že aj s tým vyliečením do plného zdravia, je to tak trochu chiméra - každé jedno telo a duša sa postupom času rozpadá a zdravotníctvo môže len zmierňovať a možno trochu spomaľovať postupné, vekom podmienené, zhoršovanie fungovania našich tiel a myslí.

Pamätáte tú vetu na začiatku?

SaS má najlepší zdravotnícky program z toho, z čoho si budete 29.2.2020 vyberať.

Zdravotníctvo môže fungovať výrazne lepšie ako funguje dnes, po 12 rokoch vlády Smeru.

My politici v SaS, Janka Cigániková, Martin Barto, Iveta Pospíšilová, Eugen Jurzyca, Richard Sulík a ja Martin Pilnik, sme pripravili najlepšie z možných riešení, aby sa lekárom na Slovensku darilo priniesť občanom Slovenska viac zdravia.

My politici SaS vám dnes, 5 dní pred voľbami nemusíme nič sľubovať - my v SaS sme všetko potrebné už napísali a dali vám občanom na zvolenie. My v SaS sme to urobili lepšie ako ktorákoľvek z ostatných politických strán.

V soboru 29.2.2020 je to už len na vás. Slovensko môže v roku 2020 nastúpiť cestu a tak okolo roku 2023 mať už nejlepšie z možných zdravotných systémov pre Slovensko.

Nakoniec vždy dostaneme, čo si zvolíme.

Najlepšia alternatíva existuje.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo. Kandiduje ako číslo 64 na kandidátke SaS vo voľbách do NR SR. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.