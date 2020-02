Viete vy vôbec, že vaša zdravotná dokumentácia sa ukladá kdesi na serveroch v tramtárii?

Na papieri v zákone to smerácke zdravotníctvo vyzerá skvele. No v praxi... Viete, že od 1.1.2019 máme povinne elektronickú zdravotnú dokumentáciu uloženú na štátnych servroch?

Legislatívnym kombajnom putovala na prelome rokov 2018-2019 novela zákona o zdravotníckom informačnom systéme. Žijeme dobu elektronickú, všetko sa elektronizuje, prechádzame od papiera k nulám a jedničkám. Rovnako prechádza zmenou aj vedenie zdravotnej dokumentácie.

Všimli ste si to?

eZdravie odštartoval ex-ex-Drucker spustením eReceptu. Bez nejakej významnejšej propagácie v kruhoch lekárov. A tak 10 mesiacov po spustení sa približne 40% receptov (anketa v prostredí lekárnikov) v lekárňach sa len tvári, že sú elektronické. Týchto 40% by de jure už dnes nemalo existovať - kto vystaví neelektronický recept, kto z lekárov nie je zapojený - jediné riešenie je 200€ pokuta.

Od soboty 13.10. 2018 od rána až do pondelka 15.10. 2018 cca 9:30 hlásili lekárnici na celom Slovensku výpadok celého systému eReceptov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pacienti nadávali lekárnikom, nadávali na eZdravie, nadávali na ministerstvo, nadávali na VšZP. A nikto nevedel čo sa deje. Dva a pol dňa v elektronizácia v rozpade.

Stav na začiatku roka 2020?

Zhodnotiť fungovanie eReceptu na Slovensku v roku 2019 môžem jednou vetou – Do roku 2019 sme vstupovali šlendriánsky a v stave rozvratu, počas roka 2019 pribudol ďalší rozvrat a systém samovoľne koroduje, eroduje a rozpadá sa. Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo

V utorok 16.10. 2018 ministerka Kaľavská bez mihnutia oka predkladá do parlamentu do prvého čítania návrh zákona, ktorým sa prechádza na plne elektronickú zdravotnú dokumentáciu.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:

V § 20 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú: „(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odsek 3 neustanovuje inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise. (2) Zdravotná dokumentácia u poskytovateľa sa vedie ak

a) tento zákon ustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5) alebo

b) je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém. (3) Zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa aj v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1.

(Nie, v bode dva nie je preklep, do parlamentu bolo predložené znenie s chýbajúcimi slovami “sa vedie v písomnej podobe”.)

Legislatívny kombajn funguje tak, že je tu obdobie 30 dní, kedy sa k návrhu mal možnosť vyjadriť Výbor NR SR pre zdravotníctvo. Na novembrovej schôdzi parlamentu bol tento návrh na plne elektronickú zdravotnú dokumentáciu schválený definitívne v pléne Národnej rady SR v druhom a treťom čítaní.

Všimli ste si to? Ono sa to naozaj tak aj stalo!

Nemáme vyriešené 100% fungovanie ani len tej prvej zavedenej časti eZdravia, teda funkčnosť eReceptov.

vyriešené 100% fungovanie ani len tej prvej zavedenej časti eZdravia, teda funkčnosť eReceptov. Nemáme vyriešené 100% zapojenie lekárov a nemocníc.

vyriešené 100% zapojenie lekárov a nemocníc. Nemáme vyriešené definície prístupov rôznych skupín zdravotníckych pracovníkov. Tie sa ladia každý mesiac každou ďalšou novelou už vyše roka.

vyriešené definície prístupov rôznych skupín zdravotníckych pracovníkov. Tie sa ladia každý mesiac každou ďalšou novelou už vyše roka. Nemáme vyriešený ani len bezpečný a kontrolovaný prístup pacienta k svojej vlastnej dokumentácii.

Áno, na papieri, v zákone, poznáme už len elektronické recepty. No v reálnej praxi… Popísal som to vyššie.

Na papieri, v zákone máme do 1.1.2019 už len zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. No v reálnej praxi...

Viete vôbec o tom, kde sú vaše intímne zdravotné dáta?!?

Najlepší program na riadenie zdravotníctva má SaS, lebo myslí na ľudí

V našej reforme zdravotníctva od SaS stojí na významnom mieste naše zdravotnícke desatoro. Je to 10 bodov, cez ktoré preosievame všetky naše opatrenia. Je to naša prvá, základná spätná väzba, aby sme v SaS každý nápad, každé nadšené riešenie vedeli hneď a od začiatku krotiť tak, aby riešenia prinášali naozaj pridanú hodnotu, boli prínosom.

V našom zdravotníckom desatore SaS máme ako prvé pravidlo, ktoré sa sa presne vzťahuje na toto besné zavádzanie elektronickej zdravotnej dokumentácie:

1) Pacient aj zdravotník sú ľudská bytosť, mysli na to.

Zmena z papierovej na primárne elektronickú zdravotnú dokumentáciu je zmena gigantických rozmerov. Je potrebné ľudí na ňu upozorňovať. Je potrebné o nej rozprávať. Je potrebné vysvetľovať. Je potrebné naučiť nové prístupy v práci zdravotníckych profesionálov. Nikto, ani pacienti, ani zdravotníci nie sú stroje, ktorým stačí updatovať software a nastane zmena.

Žijeme v 21. storočí a elektronizácia je správna cesta. Prináša nové možnosti, nové riešenia, nové pridané hodnoty aj do zdravotníckej starostlivosti. Elektronizácia šetrí čas, šetrí peniaze. V SaS chceme podporovať elektronizáciu v zdravotníctve. Počítame s ňou ako s významným aspektom pri riadení a rozhodovaní v zdravotníctve. No nikdy nezabudneme, že systém eZdravie budujeme pre ľudské bytosti. Pre ľudí, ktorí potrebujú vysvetľovať, potrebujú čas na naučenie sa novému. Ale hlavne, ľudia potrebujú mať voči novému a neznámemu od začiatku dôveru.

Dôveru v bezpečnosť, v dôveru v ochranu ich dát, dôveru v 100% prístupnosť k svojim dátam o nich samých, kedykoľvek to bude potrebné. Napriek tomu, že ministerstvo v novembri 2018 schválilo 100% prechod na elektronickú zdravotnú dokumentáciu so spustením od 1.1.2019, neurobilo nič pre budovanie tejto dôvery.

Zdravotnícky program SaS je to najlepšie z ponuky politických strán na roky 2020-24 práve preto, že je komplexný, že rieši súvislosti, že dodržiava elementárnu zásadu - navrhujeme skutočné riešenia pre skutočných ľudí, žiadne vzdušné zámky pre ideálny svet.

Konkrétni ľudia zo SaS to celé spísali, konkrétni ľudia zo SaS to celé konzultovali, konkrétni ľudia zo SaS to celé revidovali - takže len konkrétni ľudia zo SaS vedia, "prečo" niektoré opatrenia práve a len tak, ako sme ich napísali budú fungovať.

Nie, nestačí len odpísať body do programového vyhlásenia. Bez ľudí zo SaS sa toto "prečo" stratí a na výborný môže Slovensko zabudnúť.

Rozdieli sú v detailoch. Ľudia zo SaS ich poznajú, preto ten rozdiel v hodnotení, preto má SaS najlepší program. Som jeden zo spolutvorcov.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo. Kandiduje ako číslo 64 na kandidátke SaS vo voľbách do NR SR. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.