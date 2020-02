Napísané v októbri 2015 a dnes stále platí, že ide o charakter

Nie je načase to celé jednoducho vymeniť? Pootočiť zas vývoj viac doprava, otvoriť sa liberalizmu, trocha zmenšiť, poškrtať, čo sa za tie roky nakopilo?

Drobnôstky, tie sú otázkou charakteru. A charakter, ten padá presne v duchu zákona padajúceho hovna.

Bezcharakterné hovädo na tej najnižšej priečke spoločenského rebríčka sa neprejaví. Ostane v ulite. Sama bezcharakternosť je charakteristická pretvárkou. No stačí, aby najvyšší…

… a naše malé utiahnuté bezcharakterné hoviadko pocíti životnú šancu.

Presne tam sú korene, že to tu okolo nás vyzerá ako by niekto vyhlásil preteky, kto bude väčšia nemorálna sviňa. Už to tak musí byť, normálne tu prebieha regulárny závod o to kto viac a nechutnejšie odrbe blížneho svojho. Heslo preteku je: Kto neoje****, oje**** svoju rodinu. Ja viem, opakujem sa, ale nenapísal by som to ani dnes lepšie.

Áno priatelia, presne takto sa vytvorila celá jedna generácia arizátorov a hajlujúcich folkloristov v roku 1941. Boli to tichí spokojní občania. Jeden ako každí jeden z nás. Ako aj, ako vy, čo to tu čítate. Len ucítili podporu od najvyšších pre svoje skryté charakterové vlastnosti.

V každom z nás je viac či menej toho, čo keď sa nikto nepozerá, tak sa cez plot načiahne a odtrhne si tú susedovu čerešňu či jabĺčko. Veď za troška ani pán farár nič nepovie. Aj ja sa občas natiahnem.

Nie, nepotrebujeme takých, čo sa len snažia nahnať strach a ukazovať na čej strane je vina. Takí vedia, že aj takým spôsobom sa dajú vyhrať voľby. Im nejde o vyriešenie ťažkostí, ktoré máme dnes na Slovensku. Im ide len o to byť zvolení. Len byť zvolení.

To nám predsa nemôže stačiť ani v dobrých časoch.

Potrebujeme ľudí, ktorí budú schopní prinášať riešenia. A potrebujeme schopných ľudí, ktorí dokážu tieto riešenia uvádzať do každodennosti. Áno, občas to riešenie bude debilné a občas sa implementácia nepodarí. Potrebujeme ľudí, ktorí si vedia priznať chyby, analyzovať ich a upraviť smerovanie.

Čelíme naozaj vážnym problémom s charakterom a potrebujeme serióznych ľudí. Náš osud a naša zodpovednosť voči charakteru slovenskej spoločnosti nám prikazuje hľadať charakterných a voliť charakterných.

Prvá voľba je stávka na vieru. Druhá voľba, to je schválenie doterajšieho správania sa. A tretia? To je jasný signál, že takto to bolo doteraz správne.

To si tú politiku mám robiť sám? Mne by jeden plat stačil pre službu voličom a to vy viete.

