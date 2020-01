Naozaj váhate pri výbere - neonacizmus, smerácka mafia, demokratická opozícia?

29.2.2020 o 22:01 bude zvolených 150 poslancov. Aj keby prišiel jeden jediný volič na celom Slovensku, vznikne osadenie Národnej rady na 4 roky. Toto osadenstvo bude tvoriť zákony.

Alebo neonacistické.

Alebo mafiánske.

Alebo moderné demokratické na prospech občanom Slovenska.

Nik iný, ako strany demokratickej opozície nezmení krajinu a nevyšetrí, neodsúdi členov smeráckej mafie a nezabezpečí rozvoj Slovenska.

To je holý fakt. Tvrdý čistý fakt.

Tak ako my politici sme odsúdení na spoluprácu, tak vy voliči ste odsúdení na voľbu len a len toho, čo je k dispozícii. A my, politici demokratickej opozície, to vieme. Neexistuje iné riešenie, len sa dohodnúť, ak chceme zas rozbehnúť krajinu.

Neonacisti? Smerácka mafiu? To sú alternatívy k voľbe SaS alebo ostatných strán demokratickej opozície. Neverím, že vôbec váhate medzi týmito 3 verziami Slovenska.

Obligátna otázka voličov: Vy si vazne myslite, ze nasa opozícia dokaze urobit nejaky zmysluplny zlepenec?? Keby vedeli spolupracovat, nepotrebuju desat roznych stran...

SaS má 1144 riešení, okamžite realizovateľných. Ale tiež okamžite diskutovateľných. Úplne pragmatickou vysoko pracovnou diskusiou.

Keď mi v liekovej politike partner z PSS navrhne lepšie riešenie, ako ošéfovať fungovanie kategorizačnej komisie oproti tomu ako som to navrhol ja (body 93 až 105), tak super, máme ešte lepšie riešenie a ja sa nebudem hádzať o zem, že to nie je moje riešenie. Pretože to bude riešenie našej koaličnej vlády.

Odskok stranou: Mimochodom, moje prvé pracovné návrhy tiež prešli tvrdou oponentúrou a ladil som ich a vylepšoval kým sa dostali do prvej verzie nášho zdravotníckeho programu. Potom tam už prežili aj ďalšie oponentúry širokej zdravotníckej odbornej obce a takto, dané na prvú dobrú, sa dostali až do súborného diela 1144 riešení. Asi sú už fakt najlepšie možné. SaS je jediná, ktorá má v zdravotníckom tíme profíka na lieky - farmaceuta. Ide len o "smiešnych" 20% rozpočtu zdravotníctva.

Všetci, čo sme dávali dohromady v SaS program sme odborníci vo svojich odboroch - profesionáli, ktorí zažili nejednu schôdzu, poradu, míting, riadili sme firmy, väčšie či menšie kolektívy. Veľmi dobre vieme, ako vznikajú úspešné riešenia - tvrdou oponentúrou, diskusiou, spoluprácou na hľadaní lepšieho riešenia. 1144 riešení SaS to má už za sebou.

Pre nás v SaS je cieľom krajina - štát Slovenská republika. Každý máme svoje "civilné povolania" a v pohode sa uživíme aj bez politiky. Ale máme o jednu motiváciu do života viac - chceme pre túto krajinu niečo lepšie a dať na to samých seba k dispozícii. Tak sme v politike.

Koalícia 4 až 5 politických strán, to je od začiatku záruka, že sa budeme kontrolovať navzájom.

Aj verejné vyhlásenia, aj samotný papierový dokument je niečo, čo môže vziať každý jeden občan do ruky a otrieskavať nám o hlavu, čo sme to v nich nasľubovali. Si myslíte, že sme samovrahovia a necháme sa báchať po hlavách? Iste, Muhammed Alli sa vďaka tomu stal slávny. A vyrobil si parkinsona - ďakujem neprosím. Náš zdravotnícky program SaS je skutočne pracovným nástrojom. Je to návod SaS na riadenie slovenského zdravotníctva na roky 2020-2024. Normálny obyčajný návod sme si pre seba napísali. Nepotrebujeme nejakých 100-200 dní, aby smer sa obzerali, ako Travolta, kde je komunikátor. Tri toky sme ladili formu. Nerobil som 3 roky v zdravotníckom tíme SaS na programe, ktorý by som hodil v marci 2020 do koša

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo. Kandiduje ako číslo 64 na kandidátke SaS vo voľbách do NR SR. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.