Už čoskoro: Smerácke stagnovanie alebo moderný rozvoj

Vláda sa v demokratickej spoločnosti mení vo voľbách. Vo februári 2020 sa ponúka skutočne super konštelácia ukončiť stagnáciu a rozbehnúť slovenského tigra.

Dva svety - demokratická opozícia tvorí plány na rozvoj Slovenska. Niektoré viac pravicové, niektoré viac ľavicové, v konečnom dôsledku pripravené nájsť spomedzi nich najlepšie konkrétne riešenia.

Smer vytiahol migrantov z minulého desaťročia. Most presviedča, že oni už tentoraz naozaj dodržia slovo, SNS a ĽSNS leda tak sekerou rozbiť republiku.

6 rokov a dáta Eurostatu. Smer predviedol stagnáciu. Budeme pokračovať? (Eurostat)

Nech to preberám z akejkoľvek strany, jediná nádej pre rozvoj Slovenska, pohodového života občanov na tomto území, jediným východiskom je voľba SaS, PSS, Za ľudí. Strany, ktoré viac, alebo menej vedia kam a ako viesť slovenskú spoločnosť.

Aj od ostatných strán demokratickej opozícii dostanete nový impulz a rozvoj Slovenska. Od SaS to bude bez kreténskeho socializmu, teda s oveľa väčším dôrazom na výkon, akciu a teda aj s oveľa väčšou schopnosťou alokovať zdroje na sociálnu a zdravotnú politiku. Niekto to zaplatiť musí a ak chceme maximalizovať hradenie sociálnych a zdravotných služieb zo spoločného, musíme sa na druhej strane postarať o naštartovanie výkonu ekonomiky. To my pravičiari vieme a vy viete, že to tak naozaj je.

Vláda sa v demokratickej spoločnosti mení vo voľbách. Vo februári 2020 sa ponúka skutočne super konštelácia silných volebných programov a silných politických osobností, ktoré opäť po 15. až 20. rokoch sú pripravené opäť rozbehnúť Slovensko a posunúť túto krajinu do čela pelotónu krajín EU.

Tri roky som so svojimi kolegami intenzívne pracoval na zdravotníckom programe. Liekovú politiku, "biednych" 20% rozpočtu zdravotníctva, som pripravil s podporou absolútnych akademických špičiek, aké na Slovensku máme. Poznám nástroje ako udržať mieru spoluúčasti pacienta na dnešnej úrovni, ako riešiť sociálne dopady doplácania liekov na najzraniteľnejších a pritom nezrujnovať zvyšný sociálny systém. Viem ako dostať špičkové moderné nové, nádejné lieky k pacientom na Slovensko a to bez toho, aby som musel siahať na bežné lieky, ktoré užíva 80% pacientov. To nik z priateľov z demokratickej opozícii nemá. A zdochýňajúca vládna koalícia? Vtipy o ex-ex- na inokedy. Dobre?

To všetko je pripravené a stojí na dosah občanov na stole. Smeráci ponúkali vulgárny milión za dopadnutie mafiánov, ktorých si oni sami vypestovali, ktorí vyrástli, keď políciu, prokuratúru a súdy ovládali oni sami. Časť tejto mafie v týchto dňoch stojí pred súdom. Stálo to námahu stoviek odvážnych a statočných, aby aspoň trošku bolo počuť spravodlivosť.

Skúste si len predstaviť, ako ľahko sa bude dostávať spravodlivosť k slovu, keď jej nebudú zavadzať tí, na koho musí dopadnúť.

Skúste si predstaviť, ako dokázala pravicová politika už raz rozbehnúť Slovensko a spraviť z našej krajiny šelmu EU. Je to opäť na dosah. SaS je skutočne dobrá voľba, je to voľba 1144 riešení pre Slovensko.

Aj verejné vyhlásenia, aj samotný papierový dokument je niečo, čo môže vziať každý jeden občan do ruky a otrieskavať nám o hlavu, čo sme to v nich nasľubovali. Si myslíte, že sme samovrahovia a necháme sa báchať po hlavách? Iste, Muhammed Alli sa vďaka tomu stal slávny. A vyrobil si parkinsona - ďakujem neprosím. Náš zdravotnícky program SaS je skutočne pracovným nástrojom. Je to návod SaS na riadenie slovenského zdravotníctva na roky 2020-2024. Normálny obyčajný návod sme si pre seba napísali. Nepotrebujeme nejakých 100-200 dní, aby smer sa obzerali, ako Travolta, kde je komunikátor. Tri toky sme ladili formu. Zdroj: Nerobil som 3 roky v zdravotníckom tíme SaS na programe, ktorý by som hodil v marci 2020 do koša

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo. Kandiduje ako číslo 64 na kandidátke SaS vo voľbách do NR SR. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.