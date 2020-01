Zodpovedné rozhodovanie vyžaduje pokojný odstup a eliminovanie manipulatívnych techník

Celý svet bude teraz bojovať za Austráliu a koaly. Niekto sa však musí postaviť obďaleč, z odstupu sa zamyslieť a navrhovať racionálne, kvalitne spočítané, spravodlivé riešenia.

V súvislosti s požiarmi v Austrálii sa objavilo kopu super krásnych fotografii. Ups, akurát to nie sú fotografie, ale umelecké diela, najčastejšie koláže. A aj v prípade fotografii ide o anonymné fotky, kde nepoznáme ani dňa ani hodiny. Ale rozprávajú príbeh!

Ilustračná fotografia je najsilnejší propagandistický nástroj. Stačí raz vidieť ako 1000x počuť, že? Ale naozaj vidíte to, čo súčasne počujete?

Zem je strašne veľká, že? Je to planéta, má super veľký povrch. Veď len súš zaberá 3016x územie Slovenska. A že je to z Bratislavy do Košíc ďaleko, že.

Fakt je tá Zem taká super veľká?

Umelecký projekt zmenšeného modelu slnečnej sústavy s názvom Devet pogleda je inštalovaný priamo v uliciach mesta. Model Slnka (Prizemljeno Sunce) od autora Ivana Kožariča bol v Záhrebe prvýkrát odhalený už v roku 1971 pred budovou Chorvátskeho národného divadla. V súčasnosti nájdete túto bronzovú guľu s priemerom 2 m na ulici Bogovičeva. V roku 2004 k nej autor Davor Preis doplnil 9 modelov všetkých planét slnečnej sústavy (vtedy ešte s Plutom) v uliciach Záhrebu tak, aby vytvárali vernú zmenšeninu reálne. Prejdite sa slnečnou sústavou v uliciach mesta. V Záhrebe sa to dá. - Lepšia geografia

Je to na fasáde domu, vzdialenosť tých čiar zodpovedá obvyklému kamennému bloku, z ktorých sta stavali domy v 19. storočí. Ak neveríte, choďte sa tam pozrieť.

Zem je ešte menšia ako Mars, takže v mierke k 2-metrovému Slnku je to ešte menšia gulička.

Tak si teraz predstavte na tej guličke Austráliu - vidíte ju? No nevidíte.

Príbeh nadovšetko - horí územie veľké ako Slovensko! To už skoro znie, ako by horelo Slovensko. Akurát výrok bol, že územie veľké ako.

Takže si natiahnime Austráliu na 10-15 centimetrov. Rozdelte si ju na 156 dielikov. A len ten jediný!!! Len jediný dielik zodpovedá tomu, čo horí v Austrálii. Vidíte ho? Nie. Je tak šialene maličký, aby ste ho videli, musíte ho zväčšiť mimo mierky.

Radi sa necháme klamať v mene viery. Tak sa so mnou teraz váš mozog sporí. Veď vy ste videli ten 3D časozber, že? To predsa nemôže byť rovnaké, ako ten jeden čierny fliačik. To Slovensko je predsa určite väčšie! No nie je.

Celý svet sa v týchto dňoch necháva klamať v mene viery v klimatické náboženstvo.

Cez víkend som si pozrel zas film Šifra mistra Leonarda. Alebo ak chcete Da Vinciho kód. Hneď na začiatku je krásna pasáž, ako nás obrazy klamú. Stačí ich vyrezať či zasadiť do správneho kontextu k počutému. Už nevidíme, čo je na obraze - už vidíme príbeh!

Pamätajte - fotky sú najsilnejší nástroj manipulácie mysli. N-ko miluje ilustračnú fotku uškŕňajúceho sa Fica. Áno, je to gauner, čo patrí do basy. Tak mu ešte naložíme aj vizuálne. Nevadí, že tá fotka je momentkou z nejakého prechodu mimiky tváre.

Pamätajte - vždy treba použiť nástroje kritického myslenia. Aj na fotky. Obzvlášť na fotky! Od fotografie ako techniky očakávame automaticky, že zobrazujú pravdu.

Dvojica fotiek, horiacej Austrálie a hasiča napájajúceho koalu z flaše, sa dúfam dostane do učebníc propagandy.

Koala skutočne nepije tekutiny, všetku vodu prijíma v rastlinnej potrave (výnimkou sú obdobia veľkého sucha, keď je ju skutočne možné vidieť piť vodu, ak má príležitosť). Koala medvedíkovitá – Wikipédia

Nie, nejde o to, či koala vôbec pije. Ide o ten pocit mužného hasiča, čo sa zľutoval nad hebučkým milučkým stvorením. Aj vás už obchádza túžba pohladkať monitor? To je príbeh, skoro na Oscara.

Nie, priatelia nie som cynik, len vedec

Iste si teraz poviete, že som šialený cynik, neľudský, keď vo mne nevyvolá ani trochu pohnutia takéto srdcervúce zábery.

Nikde som nenapísal, že nevyvoláva. To len píšem o inom. A aby to bolo kompletné - nepopieram, že je to veľká tragédia, keď zhorí 1300, 2000, 5000 domov. A už vonkoncom nepopieram, vplyv človeka na klimatickú zmenu. To len píšem o inom - o manipuláciách. Ale poďme späť.

Nuž, o čom som to tu celý čas písal? Skutočné mierka - Koala 20 hodín denne prespí. Zvyšné 4 hodiny spotrebuje na žranie, lebo sa tak pomaly pohybuje, že nič iné nestíha. Takýto tvor by inde na zemeguli dávno vyhynul.

Také sú fakty.

Osídlenie Austrálie ľuďmi sa presne kryje s územím života koál. Koaly tam boli prvé no nikoho nenapadne vysídliť všetku Austráliu, aby ľudia nebrali územie koalám, maličkým bezbranučkým hebúčkym medvedíkom. Naopak, budete hľadať 1000 dôvodov, prečo spolužitie áno a nezabudnete doložiť 2-3 fotografie. Ilustračné fotografie.

Také sú fakty.

Ale pokojne vás napadne, že by sme mohli zlikvidovať sociálny a spoločenský zmier v Európe, Číne a hlavne v Afrike zdražením všetkých energii na dvojnásobok - vedomý to dôsledok návrhu MMF na 75$ uhlíkovú daň na osobu.

Aj to sú fakty.

Budem sa rád dojímať a hladkať koalu. Ale nie ako politik, ktorý musí konať zodpovedne a spravodlivo. Zatiaľ sme ako ľudstvo nevymysleli nič spravodlivejšie, ako opierať sa o vedecké fakty a eliminovať tendenčné manipulácie.

Dojímať sa je pekné, používať na rozhodnutie fakty je spravodlivé

Ak mám robiť politiku dobre, obzvlášť tú brutálnu liekovú politiku, vždy musím mať v sebe niečo, čo vy označíte za cynizmu. Nakoniec však budúce tvrdé fakty ukážu, že len držať sa v minulosti skutočných faktov a eliminovať manipulácie, prinieslo budúce spravodlivé riešenia.

Celý svet bude teraz "bojovať" za Austráliu a koaly. Niekto sa však musí postaviť obďaleč, z odstupu sa zamyslieť a navrhovať racionálne, dobre podložené, kvalitne spočítané spravodlivé riešenia. Lebo zodpovedný politik myslí aj na to, čo vám vytesnil "spravodlivý" boj opretý o manipulatívne fotografie.

Fotkami naspídované emócie asi zabránia akceptovať, že mám v tomto článku o vizuálnych manipuláciách pravdu. Iste v komentároch zaznie, že pravda je predsa niekde uprostred.

Nie, priatelia, pravda nikdy nie je uprostred. Pravda je krutá, matematicky presná a vedecky spočítateľná. Dokonca aj tam, kde si myslíte, že ide len o ľudskosť, humanitu, etiku a morálku.

Verte mi, keď musíte riešiť dilemu, na aké lieky ešte budeme z rozpočtu zdravotníctva mať a ktoré sú už za hranicou a pacient ich nedostane, tak budete milovať toho, kto vám rozhodovanie uľahčí dodaním tvrdých dát.

Rozhodovať sa nad tým, ktoré eko-bio-raw opatrenia v spoločnosti prijmeme musíme robiť na základe tvrdých vedeckých dát, nie na základe umeleckých fotografií časozberov a hasiča s koalou.

